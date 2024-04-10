Warner Bros. Pictures Joker: Folie à Deux filminin ilk fragmanını yayınladı. Fragmanda, Joaquin Phoenix'i yeniden Arthur Fleck/Joker rolünde görüyoruz. Peki Joker 2 ne zaman çıkacak?
Joker: Folie à Deux hikayesi ve vizyon tarihi
Fragmandan hemen önce yaklaşık 30 saniyelik bir video paylaşılmıştı. Bu videoda Joker'in yağmurlu bir hapishane avlusunda tek başına gülerken görüyorduk. Bu da ikinci filmin, Fleck'in hapsedilmesiyle devam edeceğini gözler önüne serdi.
Joker: Folie à Deux ile birlikte Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'yı başrollerde göreceğiz. Lady Gaga, müzikal öğeler de içerecek devam yapımında Harley Quinn rolünü canlandıracak. Harley Quinn ile birlikte filmde müzikal detayların ön plana çıkması bekleniyor.
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Lady Gaga ayrıca soundtrack şarkısının yanı sıra toplam 15 cover yapımında da yer alacak. İkinci filmde ayrıca Sophie rolüyle tanıdığımız Zazie Beetz da olacak. Joker 2 filminin yönetmen koltuğunda yine Todd Phillips yer alıyor.
Joker: Folie à Deux 4 Ekim'de sadece sinemalarda gösterime girecek. 2019'da çıkış yapan ilk filmin ticari başarısını yakalayabilirse, bu yılın en çok hasılat yapan filmlerinden biri olacak gibi duruyor. Joaquin Phoenix'in ilk Joker filmiyle Oscar ödülünü kazandığını da hatırlatmak gerekiyor.
Joker filmi, çizgi romandan filme aktarılan yapımlar arasında uluslararası festivallerde gösterilen ve ödül alan tek film. Bu anlamda film Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülü almaya hak kazandı. Her ne kadar filmi sevmeyen bir kitle de olsa, hem eleştirmenlerden hem de popüler film izleyicisinden geçer not aldı. Bu filmde Batman olup olmayacağı da bilinmezliğini koruyor.
Son Dakika › Teknoloji › Joker: Folie à Deux Fragmanı Yayınlandı, Joker 2 Ne Zaman Çıkacak? - Son Dakika
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