Marvel Sinematik Evreni\'nde (MCU) Jonathan Majors\'un Kang rolünden kovulmasıyla Avengers 5\'in ismi değişiyor.

Marvel Sinematik Evreni (MCU), aktör Jonathan Majors'un son duruşmasında hüküm giymesinin ardından önemli bir yol ayrımında. Aktör, Marvel tarafından kovuldu ve Avengers serisinin gidişatı bir hayli değişti. İşte detaylar.

Jonathan Majors, Kang rolünden kovuldu, Avengers 5 isim değişikliğine gidiyor

Marvel, MCU'da canlandırdığı Kang karakteriyle tanınan aktör Jonathan Majors ile son dönemde yaşadığı yasal sorunların ardından bağlarını kopardı. Kovulma kararı, Majors'un 18 Aralık'ta üçüncü dereceden saldırı ve tacizden suçlu bulunmasının ardından geldi. Bir Marvel sözcüsü Majors'un artık stüdyo ile ilişkisi olmayacağını doğruladı.

Majors, Loki 1. sezonun sonunda Kang olarak tanıtılmasının ardından MCU'da önem kazanmış, ardından Ant-Man and the Wasp: Quantumania ve Loki'nin ikinci sezonunda yer almıştı. MCU'da önemli bir kötü adam olmaya hazırlanıyordu ve başlangıçta Avengers: Kang Dynasty olarak adlandırılan yaklaşan Avengers filminde başrol olması bekleniyordu.

Majors'un karakteri Kang, birden fazla varyantı olan karmaşık bir zaman yolcusu. İşten çıkarılmadan önce, Ant-Man 3'ün jenerik sonrası sahnesinde He Who Remains, Kang, Victor Timely ve diğerleri olarak görünen Majors'un ekranda Kang'ın çeşitli versiyonlarını canlandırması bekleniyordu. Ancak Majors'un ayrılmasıyla birlikte Kang karakterinin MCU'daki varlığı rafa kaldırıldı.

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Bu gelişmenin bir sonucu olarak, yaklaşan Avengers filmi önemli bir değişim geçirdi. Orijinal adı Avengers: Kang Dynasty olarak adlandırılan film artık sadece "Avengers 5" olarak anılıyor. Film şu anda senaryo aşamasında ve Loki'nin yaratıcısı Michael Waldron Kasım sonundan bu yana senarist rolünü üstleniyor. Filmin 1 Mayıs 2026'da gösterime girmesi planlanırken, şu anda projeye herhangi bir yönetmen atanmadı.

Majors ile yolları ayırma kararı Marvel için bu bir zorluk teşkil ediyor çünkü aktörün performansı Kang karakteriyle iyice bağdaştırılmıştı. Marvel'in rolü yeniden mi canlandıracağı yoksa Avengers 5'te beklenen kötü adam Kang'ın yokluğunu gidermek için farklı bir yaratıcı yaklaşım mı benimseyeceği belirsizliğini koruyor.

Marvel bu beklenmedik değişiklikle uğraşırken, hayranlar Kang'ın oyuncu seçimini bir hayli merak ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.