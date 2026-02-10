Kahramanmaraş, hızlı trenle Doğu Akdeniz limanlarına bağlanacak - Son Dakika
10.02.2026 19:21
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Bakan Uraloğlu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden başlayarak, Kahramanmaraş'a uzanacak hızlı tren hattına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"KAHRAMANMARAŞ'I DOĞU AKDENİZ LİMANLARINA BAĞLAYACAK"

49 kilometre uzunluğundaki Nurdağı-Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı'nın proje hakkında önemli açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "Nurdağı üzerinden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı bağlantısıyla Kahramanmaraş'ı, Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret koridorlarına entegre etmeyi hedefliyoruz." dedi.

TAM 49 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Söz konusu hattın, yapımı planlanan 235 kilometrelik Malatya-Narlı-Nurdağı Hızlı Tren Projesi'ne bağlanacağını belirten Uraloğlu, "Toplam 49 kilometre uzunluğunda planladığımız Nurdağı-Kahramanmaraş hızlı tren bağlantısının proje çalışmalarına devam ediyoruz. Proje çalışmalarını tamamladıktan sonra yatırım programına alarak, yapım çalışmalarını başlatmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"TİCARET KORİDORLARINA ENTEGRE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Uraloğlu, hattın yolcu ve yük taşımacılığına uygun şekilde inşa edileceğini ve önemli bir kapasite artışı sağlanacağına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarladığımız hatla, Kahramanmaraş'ın üretim potansiyelini daha geniş pazarlara ulaştırmayı ve şehri, Türkiye'nin lojistik ağında daha güçlü bir konuma yükseltmeyi amaçlıyoruz. Nurdağı üzerinden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı bağlantısıyla Kahramanmaraş'ı, Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret koridorlarına entegre etmeyi hedefliyoruz."

"SANAYİ, TARIM VE LOJİSTİK SEKTÖRLERİNE GÜÇ KATACAĞIZ"

Uraloğlu, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgeleri'nde üretilen tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemeleri başta olmak üzere, birçok ürünün Mersin ve İskenderun limanlarına demir yoluyla taşınmasının hedeflendiğini, bu sayede lojistik maliyetlerin düşeceğini ve bölge sanayicisinin rekabet gücünün artacağına dikkati çekti.

Bölgede üretilen demir ile krom cevherlerinin, demir yolu ile İskenderun Limanı'na ulaştırılarak, uluslararası pazarlara taşınacağına değinen Uraloğlu, Kahramanmaraş'ın Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu arasında yük toplama, aktarma ve dağıtım merkezlerinden biri haline geleceğini aktardı.

"AĞIR TAŞIT TRAFİĞİ DE AZALACAK"

Uraloğlu, hattın bölgesel üretim ve ihracat kapasitesini de doğrudan etkileyeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Demir yolu altyapısını güçlendirerek sanayi, tarım ve lojistik sektörlerine güç katacağız. Uzun vadede istihdama ve bölgesel kalkınmaya güçlü katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Demir yolunun güçlenmesiyle, kara yolu üzerindeki ağır taşıt trafiği de azalacak. Bu sayede şehir içi ve bölgesel ulaşım üzerindeki yük hafiflerken, Kahramanmaraş'ın güçlenen lojistik altyapısı yeni sanayi yatırımlarını ve depo-lojistik tesislerini de şehre çekecek."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

