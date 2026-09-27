Kahramanmaraş\'ta BİLİMFEST tamamlandı, çocuk ve gençler 75 atölyede bilimle buluştu

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen BİLİMFEST Kahramanmaraş, üç gün süren etkinliklerin ardından tamamlandı.

Kahramanmaraş'ta 24-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde çocuklar, gençler, öğretmenler ve her yaştan bilim meraklısı, bilimin ve teknolojinin farklı alanlarıyla buluşturuldu. Türkiye genelinde desteklenmeye hak kazanan 19 projeden biri olan BİLİMFEST Kahramanmaraş kapsamında 75 etkileşimli etkinlik atölyesi, 6 bilim söyleşisi ve çeşitli sahne etkinlikleri düzenlendi. Yapay zeka, astronomi, sürdürülebilirlik, çevre ve doğa bilimleri, robotik ve teknoloji gibi farklı alanlarda gerçekleştirilen uygulamalarda katılımcılar deney yapma, gözlemleme, üretme ve keşfetme fırsatı buldu.

Üç gün boyunca devam eden etkinliklerle özellikle çocuk ve gençlerin bilime yönelik meraklarının artırılması, bilimsel düşünme becerilerinin desteklenmesi ve bilim ile teknolojinin günlük yaşamda daha yakından tanınması amaçlandı. Atölyelerde katılımcılar uygulamalara doğrudan dahil olurken, düzenlenen bilim söyleşilerinde güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler ele alındı.