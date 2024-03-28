Kapadokya Üniversitesi (KÜN) İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde üretilen İHA, tescil sertifikası ile sanayi sicil belgesi aldı.
KÜN'den yapılan yazılı açıklamada, KÜN'ün ürettiği İHA için tescil sertifikasını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM), sanayi sicil belgesini "İnsansız Hava Aracı Üreticisi" ünvanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından aldığı belirtildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Havacılık Programları Koordinatörü Samet Gençağ, 27 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip hava aracının geliştirilmesinden üretimine tüm aşamalarının üniversite tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.
Bundan sonraki çalışmalarının "hava taksi" üzerine yoğunlaştırılacağını kaydeden Gençağ, şu bilgileri verdi:
"Üretmiş olduğumuz bu hava aracı Türkiye'de bir üniversite tarafından üretilmiş ve tescili alınmış ilk İHA-2 sınıfı hava aracı olma özelliğine sahiptir. İlerleyen süreçlerde seri üretime geçmeyi hedeflemekteyiz. Aracımız şimdilik eğitim amaçlı üretilmiştir, tarımsal alanlarda ilaçlama, görüntü alma ve hava trafik yönetimi gibi eğitim dışında farklı uygulamaları da bulunmaktadır."
Öğretim görevlisi Emin Tugay Kekeç ise üretimde hafifliği ve dayanıklılığı açısından karbonfiber alaşımlı malzemeler kullandıklarını aktararak, "İnsansız hava aracımızın değişken faydalı yük sistemiyle birlikte farklı uygulama alanlarında kullanımı mümkündür. Ek olarak ilerleyen dönemlerde kargo taşımacılığı gibi alanlarda da değiştirilebilir mekanizmayla bu sistemi aktif hale getirebileceğiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Teknoloji › Kapadokya Üniversitesi İHA'sı tescil sertifikası ve sanayi sicil belgesi aldı - Son Dakika
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