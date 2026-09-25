KAPSÜL TULPAR, Diyarbakır\'daki Jet Motor Tasarım Yarışması\'nda Türkiye üçüncüsü oldu

Selçuk Üniversitesi KAPSÜL TULPAR Takımı, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Engin Özçelik'in danışmanlığında çalışmalarını sürdüren KAPSÜL TULPAR Takımı, TEKNOFEST kapsamında TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yürütücülüğünde Diyarbakır'da düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması finalinde Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Takım; yapısal analizler, ağırlık optimizasyonu, hidrolik hesaplamalar ve ağ (mesh) yapısı alanlarındaki çalışmalarıyla öne çıktı. Tasarım sürecinde dayanım ve güvenilirlik kriterleri titizlikle korunurken mümkün olan en düşük ağırlığa ulaşılması hedeflendi. Kapsamlı çalışmalar sonucunda, yarışmadaki en hafif tasarım gerçekleştirildi. Takımın elde ettiği bu başarıda, tasarımın hafifliği kadar hidrolik hesaplamaların hassasiyeti ve yapısal analizlerde kullanılan yüksek kaliteli ağ yapısı da büyük rol oynadı. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda faaliyet gösteren KAPSÜL TULPAR Takımı'nın bu derecesi, genç mühendis adaylarının yerli havacılık sanayisine ve özgün motor teknolojilerine sağladığı akademik katkının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Elde ettikleri dereceyi değerlendiren Prof. Dr. Abdullah Engin Özçelik, "Selçuk Üniversitesi bünyesinde üretilen akademik bilginin uygulamaya aktarılmasına katkı sağlayan başarımız, gençlerin yüksek teknoloji alanlarında tasarlayan, analiz eden, üreten ve çözüm geliştiren mühendisler olarak yetiştiğinin de önemli bir göstergesi oldu. Yoğun emek ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olan bu Türkiye üçüncülüğü, takımımızın gelecekte imza atacağı daha ileri mühendislik projeleri için güçlü bir temel oluşturuyor" dedi.