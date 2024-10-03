Kara Harp Okulu'ndan Yenilikçi Robot!

Teknoloji

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Elektronik Haberleşme Mühendisliği Robotik Kulübü öğrencileri, el yapımı patlayıcı ve mayınların imhası için geliştirdikleri robotu TEKNOFEST'te sergiliyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda dereceye giren takımlar, ilk kez TEKNOFEST Akdeniz'de düzenlenen TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyor.

Bu takımlar arasında MSÜ Kara Harp Okulu Elektronik Haberleşme Mühendisliği Robotik Kulübü de yer alıyor.

Kara Harp Okulu öğrencileri, tasarımını gerçekleştirdikleri robot ile TEKNOFEST Robolig Yarışması'nda 20 takım arasından birinci olarak tamamlayarak TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteriyor.

MSÜ Kara Harp Okulu Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Semih Özden, AA muhabirine, harbiyelilerin kendini geliştirmesi, gelişen teknolojiye uyum sağlaması amacıyla çeşitli laboratuvar ve teorik derslerinin yanı sıra öğrencilerin kendilerini teknolojiye uyum sağlayabilmesi için robotik kulübünde de faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Bu kapsamda TEKNOFEST yarışmasına özel olarak tasarlanmış robotik kategorisinde yarışmayı hedeflediklerini dile getiren Özden, "Bu hedefe yönelik olarak tasarladığımız aracımız yarışmada birinci oldu. Bu anlamda ekibimize ve bütün çalışanlara destek veren herkese çok teşekkür ederim. TEKNOFEST'i hazırlayan, bu ortamı bize sunan bütün paydaşlara da ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Harbiyelilerimizin kendilerini güncellemesi, kendilerinin gelişen teknolojiye uyum sağlamaları bu anlamda bizleri çok memnun etmektedir." diye konuştu.

Kara Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Oğuzhan Akgün de Robotik Kulübü olarak Harbiyelilere robotik hakkında bilgi edinmelerini sağlamak ve bir birliktelik sağlamak amacı güttüklerini vurguladı.

Akgün, "Kulüp kapsamında günümüzdeki en büyük problemlerden biri olan el yapımı patlayıcı ve mayınların imhası için bir araç tasarlamaya karar verdik." dedi.

Projenin devamında araca uygun olarak test edebilecekleri bir araziye sahip olan Robolig yarışmasını katıldıklarını anlatan Akgün, bu yarışma kapsamında verilen görevleri başarıyla gerçekleştirerek birincilik elde ettiklerini dile getirdi.

Akgün, projenin devamında asıl amaçları olan otonom hareket kabiliyetini sağlamak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki sene de aracımızın kendi kendine hareket etmesi, önümüzdeki yıllarda ise bunun arazide kullanmasını amaçlamaktayız. Aracın üzerinde dört eksenli bir robotik kol bulunuyor. Bu kol sayesinde bir mayını çözmekten ziyade bir imha maddesini mayının bulunduğu bölgeye bırakarak mayını imha etmesi amaçlanmaktadır. Onun haricinde de yarışma özelinde bahsedecek olursak, aracımız, dört tekerlekli yapısı ile araziye uygunluğu sayesinde yüzde 40'a kadar eğime çıkabildiği için taşıdığı imha maddesini minyatür bir dağın üzerine çıkarabilmektedir."