KBÜ'lü akademisyenin yer aldığı projede atık pamuk lifleri hava filtresine dönüşecek - Son Dakika
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KBÜ'lü akademisyenin yer aldığı projede atık pamuk lifleri hava filtresine dönüşecek

KBÜ\'lü akademisyenin yer aldığı projede atık pamuk lifleri hava filtresine dönüşecek
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Karabük Üniversitesi akademisyeninin araştırmacı olarak yer aldığı TÜBİTAK destekli projede, atık pamuk liflerinden çevreci ve yüksek performanslı hava filtreleri üretilmesi hedefleniyor. Projede selüloz esaslı filtre yapılarının biyobozunma davranışları da incelenecek.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyeninin araştırmacı olarak yer aldığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli projede, atık pamuk liflerinden çevreci ve yüksek performanslı hava filtreleri üretilmesi hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yasin Akgül, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenen "Selofil" projesinde araştırmacı olarak görev alıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Kılıç'ın yürütücülüğünü yaptığı projede, hava filtrasyonunda kullanılan polipropilen, polyester ve cam elyaf gibi malzemelere alternatif selüloz esaslı filtre yapılarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Projede atık pamuk lifleri çeşitli işlemlerden geçirilerek dokusuz tekstil yüzeylerine dönüştürülecek. Farklı üretim yöntemleriyle elde edilen yapılar çeşitli katman düzenlerinde bir araya getirilerek havadaki aerosol parçacıklarını tutma performansları değerlendirilecek.

"Selofil: Selüloz Yapılı Yüksek Performans Hava Filtrelerinin Çevreci Yaklaşımlarla Üretimi ve Karakterizasyonu" başlıklı projede, atık pamuk liflerinin yeniden değerlendirilmesiyle çevreci filtre malzemeleri geliştirilmesi planlanıyor.

Çalışmanın öne çıkan yönleri arasında atık pamuğun katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi, selülozun farklı lif üretim yöntemleriyle işlenmesi ve tamamen selüloz esaslı filtre yapılarının geliştirilmesi bulunuyor. Üretilecek filtrelerin filtrasyon özelliklerinin yanı sıra biyobozunma ve kompostlanma davranışları da incelenecek.

Projenin, çevre dostu filtre malzemelerinin geliştirilmesine ve selüloz esaslı teknik tekstillerin farklı kullanım alanlarında değerlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Projede İTÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Ali Toptaş da araştırmacı olarak görev alıyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Tübitak, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji KBÜ'lü akademisyenin yer aldığı projede atık pamuk lifleri hava filtresine dönüşecek - Son Dakika

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