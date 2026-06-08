KDK'dan Mirasçıya Cep Telefonu Tavsiyesi - Son Dakika
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KDK'dan Mirasçıya Cep Telefonu Tavsiyesi

KDK\'dan Mirasçıya Cep Telefonu Tavsiyesi
08.06.2026 11:37
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KDK, vefat eden bireyin cep telefonunun mirasçı tarafından kullanılabilmesi için tavsiye verdi.

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), 'Gençler İçin Teknolojik Destek Programı' kapsamında satın alınan ve hak sahibinin ölümü nedeniyle kullanım dışı olan telefonun yasal mirasçısı tarafından kullanılabilmesi için tavsiye kararı verdi.

KDK'ya başvuran kişi; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gençler İçin Teknolojik Destek Programı' kapsamında kızlarına 2024 yılında cep telefonu satın aldıklarını, programın şartı gereği cep telefonunun 2025 yılına kadar kızları tarafından kullanıldığını, ancak kızlarının hayatını kaybettiğini belirtti. Kızlarının ölümünün ardından söz konusu telefonun yasal mirasçısı olan annesi tarafından kullanılmaya başlandığını, ancak yaklaşık 4-5 ay sonra telefonun kilitlenerek kullanım dışı kaldığını belirten vatandaş, program kapsamında satın alınan ve şu an kullanım dışı olan telefonun kızlarının vefatı nedeniyle yasal mirasçısı olan annesi tarafından kullanılabilmesinin sağlanmasını talep etti.

'TEBLİĞDE GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMALI'

Başvuruyu inceleyen KDK, Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de, vefat gibi durumlarda nasıl bir yol izleneceği hususunda açık bir hüküm bulunmadığını, uygulamada tereddüt doğuracak bu durumun hukuki belirlilik bakımından sorun oluşturduğunu ifade etti. Bu durumun idari istikrar ilkesini de dolaylı olarak etkileyeceğini vurgulayan KDK, bu nedenle hak arama özgürlüğünün etkinliği, bireylerin süreçle ilgili belirsizlikten kurtarılması, idarenin etkinliği ve güvenilirliğinin tam olarak yerine getirilebilmesi ve keyfiyetlerin de önlenmesi için söz konusu Tebliğde gerekli düzenlemelerin yapılmasının hukuki belirlilik ilkesine daha uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu. KDK, mobil cihaz üzerinde hukuka aykırı konulan blokenin kaldırılması, tebliğdeki hukuki belirsizliğin giderilmesine yönelik makul sürede işlem tesisi hususunda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 'tavsiye kararı' gönderdi.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Teknoloji, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji KDK'dan Mirasçıya Cep Telefonu Tavsiyesi - Son Dakika

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