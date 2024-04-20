Playofflar başlamadan hemen önce, Kia, EV9 sahiplerine araçlarının iç mekanlarını sevdikleri NBA takımlarının renkleri ve logolarıyla kişiselleştirebilecekleri yeni bir tema sunuyor. İster Golden State Warriors, ister LA Lakers fanı olun, Kia EV9'unuzun ekranını özel renkler ve logolarla kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca, benzersiz seslerle karşılayıp uğurlama özelliği de mevcut. İşte özellikleri ve fiyatı…
Kia EV9 sahipleri için NBA iç mekan teması
Kia'nın 12.3 inçlik enstrüman paneli, NBA'in 30 takımının renklerini ve logolarını gösterebiliyor. Örneğin, bir Golden State Warriors hayranıysanız, aracınızın ekranı ikonik mavi ve altın renklerle süslenecek.
Belki de bir Lebron hayranısınızdır ve LA Lakers'ın mor, altın ve siyah renklerini tercih edebiliyorsunuz. New York Knicks hayranları ise takımın ünlü mavi, turuncu ve beyaz renklerini araçlarında sergileyebilecek.
Kia EV9 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri
Steven Center, Kia America COO'su ve EVP'si, "Bu sadece başlangıç," diyor. Ayrıca otomobil üreticisi, önümüzdeki süreçte özel NBA temaları dışında yeni özellikler ve kişiselleştirilmiş seçenekler sunma çalışmaları olduğunu belirtiyor.
Kia, bu özel NBA iç mekan temalarını Nisan ayı başlarında ve playoffların başlamasından hemen önce güncellemelerle sunmaya başladı. Kia EV9 NBA teması, Kia'nın Connected Store'unun Dijital Özellikler ve Hizmetler bölümünden takım başına 39,99 dolara satın alınabiliyor.
Tema, Kia Access Uygulaması veya Kia Sahibi Portalı üzerinden aktifleştirilebilecek. Türkiye'de 4 milyon 50 bin TL fiyat etiketiyle satışta olan Kia EV9, şu anda Kore'den sevk ediliyor ve üretimi önümüzdeki ay ABD'ye de taşımayı planlıyor.
Kia EV9 ile ilgili daha detaylı bilgiye Kia'nın Türkiye'deki resmi websitesinden ulaşabilirsiniz. Peki siz Kia'nın NBA tema hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Kia EV9 sahipleri için NBA iç mekan teması - Son Dakika
Tesla'nın yeni Model 3 Performance modelinin özellikleri sızdırıldı. Aracın beygir gücü 500'ün üzerinde olacak ve adaptif sönümleme sistemi ile süspansiyon sertliği ayarlanabilecek. Ayrıca Track Mode yazılımı sayesinde yol tutuş ve fren sistemleri özelleştirilebilecek. Aracın sportif çizgileri, karbon fiber spoileri ve yenilenen iç tasarımıyla dikkat çekeceği düşünülüyor.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, ESCAMP 6500 Flat Tiny House'u satışa sunuyor. 16 m² yaşam alanına sahip olan bu ev, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Özellikleri arasında SCHLEGL 1400 kilogram kapasiteli 2 adet torsiyon frenli dingil, kompozit sandviç panel dış cephe ve laminant parke zemin bulunuyor. A101 tarafından 25 Nisan itibariyle satışa sunulacak olan ESCAMP 6500 Flat Tiny House'un fiyatı 399 bin 900 TL.
Audi'nin elektrikli araç serisindeki en yeni üyesi Audi RS Q6 Sportback e-tron, kamuflajlı test sürüşü sırasında görüntülendi. RS Q6 Sportback e-tron, daha agresif bir dış tasarıma sahip ve performans açısından üst sınıf bir deneyim sunuyor. Araç, yeni bir ön tampona, daha büyük hava girişlerine ve hava çıkışlarına sahip. İç mekan ise modern ve yüksek teknoloji ürünleriyle donatılmış. Güç ünitesinin, yeni Porsche Macan Turbo Electric'ten esinlenen bir powertrain ile gelmesi bekleniyor. Audi tutkunları ve elektrikli araç meraklıları, RS Q6 Sportback e-tron'un piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekliyor olacak.
New York merkezli Voltpost şirketi, sokak lambalarını şarj istasyonuna dönüştürerek elektrikli otomobillerin şarj altyapısı sorununa çözüm sunuyor. Voltpost'un tasarladığı sistem, sokak lambası direğinin alt kısmını kaplayacak şekilde bir kaplama içeriyor ve elektrikli otomobillerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için çeşitli kablolar ve elektronik cihazlar barındırıyor. Bu çözüm, kolay montaj ve tamir edilebilirlik özellikleriyle kullanıcıların pratik bir şarj deneyimi yaşamasını hedefliyor. Ayrıca, bir uygulama üzerinden yönetilen sistem, şarj işlemini takip etme, ödeme yapma ve şarj ihtiyacını önceden ayırma imkanı sunuyor. Voltpost, bu çözümle elektrikli otomobil kullanımını teşvik etmeyi ve sürdürülebilir ulaşımı desteklemeyi amaçlıyor.
Lucid Air Sapphire, Tesla Model S Plaid'e karşı verdiği sınavda başarılı oldu ve dünyanın modifiye edilmemiş en hızlı 4 kapılı sedanı unvanını aldı. Air Sapphire, 0-97 km/h hıza 1.89 saniyede ulaşırken, çeyrek mil uzunluğunda bir drag yarışında 8.930 saniye gibi zor bir derece elde etti. Ayrıca araç, tek şarj ile 687 kilometre mesafe katedebiliyor.
Xiaomi, yeni akıllı saati Xiaomi Watch 2'yi tanıttı. Google Wear OS işletim sistemi kullanan saat, yüksek performans ve düşük enerji tüketimi sağlayan çift çekirdekli yapısıyla dikkat çekiyor. 495mAh bataryasıyla 65 saate kadar pil ömrü sunan saat, şık tasarımı ve farklı renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ayrıca kamera uzaktan kumanda özelliği, spor modları ve sağlık izleme özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Apple'ın yeni Watch Series X modeli, manyetik bir kayış sistemine sahip olacak ve daha büyük bir batarya ve ekstra dahili bileşenler için yer kazanacak. Ayrıca daha ince bir kasa, yeni bir kontrol tekerleği ve aksiyon tuşu, özel OLED ekran ve daha yüksek enerji verimliliği gibi özellikler sunacak. Watch Series X'in 9 Eylül'de piyasaya sürülmesi bekleniyor ve akıllı saat sektöründe büyük bir etki yaratması bekleniyor.
Apple'ın retro oyun emülatörlerine izin vermesiyle birlikte geliştiriciler, yeni bir emülatör olan Provenance sayesinde PlayStation oyunlarını iPhone ve iPad'lere getirebilecek. Provenance, birçok klasik konsol oyununu oynatabilen bir emülatör olup, stabil bir şekilde kullanıldığında büyük bir başarı elde etmesi bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte iOS platformu, oyun meraklılarının buluşma noktası haline gelebilir.
Çin'in Batı'yla ticaret savaşının ortasında kalan göçmen işçiler, büyük bir zorluk yaşarken, Çin ekonomisini yüksek teknolojiyle kurtarmaya çalışıyor.
Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜFAM) Laboratuvarı'na kurulan model fabrikada üreticiler, hasat ettiği fındığı işleyerek katma değeri yüksek ürün haline getirebilecek. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından finanse edilen proje kapsamında kurulan model fabrikada, üreticiler fındığı işleyerek kendi işlerinin patronu olabilecek ve ülkeye daha fazla katma değer sağlayabilecekler.
Çinli otomobil markası JAECOO, 7 PHEV ve 8 PHEV modellerini 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtacağını duyurdu. Şirketin yeni SUV modelleri, tasarımları ve özellikleri ile dikkat çekiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?