Kimlik ve Pasaport Ücretleri Yeniden Değerleme Oranında Arttı

Dün akşam yeni asgari ücretin belli olmasından sonra bugün zam haberleri gelmeye başladı. 2023 yılının bitmesine sayılı günler kala kimlik, sürücü belgesi ve pasaport gibi kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde arttı. İşte yeni ücretler!

Değerleme oranı yüzde 58.46 olarak gerçekleşecek!

2024 yılının gelmesine az bir zaman kala birçok kişi kimlik, sürücü belgesi ve pasaportunu yeniliyor. Ancak son haberlerle birlikte bu belgelerin yenileme ücretlerinin yeniden değerleme oranında yükselmesi bekleniyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre 2024 yılında ehliyet, kayıp kimlik kartları, pasaport ve motorlulara tescil belgesi ücretleri arttı.

Asgari ücret belli oldu! – Ocak 2024

Haberlere göre yeniden değerleme oranı ise yüzde 58. 46 olarak gerçekleşiyor. Yeni oranlarla birlikte yeni pasaport ücretleri ise şu şekilde oldu: