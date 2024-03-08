Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk kanalında gündeme ilişkin önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Yaptığı açıklamalarda çok ciddi düzenlemeler çalıştıklarını ifade eden Şimşek, kira sözleşmelerine ilişkin de önemli bir gelişmeyi paylaştı.
Kira sözleşmeleri artık e-devlet üzerinden yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yeni üzerinde çalıştıkları yeni düzenlemelere değindi. 420 binden fazla kapıyı çalarak detaylı bir analiz sonucunda bazı kararlar aldıklarını açıkladı. Şimşek'in açıklamalarına göre artık kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak.
Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Buna götr düşük KDV oranıyla fiş kesilmesinin önlenmesi için yeni POS cihazları kullanılacak. Bu durum haziran ayından itibaren geçerli olacak.
Mehmet Şimşek'in açıklamaları şu şekilde;
"Kayıt dışı ile mücadele ederek, bütçe açığını daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alacağız. Kayıt dışılık hak yemek demektir. Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet'ten yapmak. Son iki ayda 420 binden fazla kapıyı çaldık, elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bizim amacımız gönüllü uyumu artırmak. Bu ayın sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım. Bu kira beyannamelerini verilmesini sağlamak bizim açımızdan önemli."
Son Dakika › Teknoloji › Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kira sözleşmeleri artık e-devlet üzerinden yapılacak - Son Dakika
X platformu, geçtiğimiz günlerde yazı uzunluğu hakkında getirdiği yeni güncellemeyle gündem oldu. Premium Plus üyelerine sunulan özellikle, kullanıcıların platformda aktif olduğu sürenin artması hedefleniyor. Yeni özellikle birlikte metin düzenleme seçenekleri de aktif hale geliyor ve diğer sosyal medya uygulamaları için de örnek teşkil ediyor. Ancak, bu karar kullanıcıları ikiye bölmüş durumda. Sizce X'in uyguladığı strateji doğru mu?
vivo, yeni katlanabilir modeli X Fold 3 için geri sayımda. Şirketin tanıtım afişlerinde cihazın özellikleri ve tasarımı görüldü. X Fold 3, Samsung E7 AMOLED ana ekran, çift ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve IPX8 dayanıklılık derecesine sahip olacak. Pro modeli Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle gelecek ve fotoğraf çekimlerinde flaş devrini kapatıyor. Cihazın başlangıç fiyatı 1113 dolar olacak.
Dijitalleşmeyle birlikte gelen siber güvenlik sorunları bu alanda uzman iş gücüne olan ihtiyacı artırıyor. She4Cyber projesi, siber güvenlikte kadının gücünü artırmak, cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve kadınları güçlendirmek için önemli bir adım atıyor. Proje, yüz yüze eğitimlerle kadınların siber güvenlik alanındaki yetkinliklerini artırmayı, bilgilerini geliştirmeyi ve mentorlarla tanışma fırsatı sunmayı hedefliyor. ABD İstanbul Başkonsolosluğu, Kadir Has Üniversitesi, Akbank, Sisters Lab, The Diana Initiative ve Marjinal Porter Novelli gibi önemli paydaşların destekleriyle gerçekleştirilen proje, kadınların siber güvenlik sektöründeki sayılarını artırmak için finansal destek arayışını sürdüreceğini belirtiyor.
TikTok kullanıcıları, Amerikan kongresinin platformu kapatma kararı sonrası sürekli telefonla arayarak durma noktasına getirdi. TikTok yönetimi kullanıcılara platformun kapatılmaması için haklarını aramalarını önerdi. Bu öneriyi ciddiye alan bazı kişiler, kongreyi telefon yağmuruna tutarak platformun kapatılmasını önledi. Ancak bu olay, Amerikan demokrasisine zarar verdiği düşünülüyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin SİHA'ları ve insansız hava araçlarının sadece Türkiye'nin değil, 30'dan fazla ülkenin semalarını koruduğunu söyledi. Kacır, Şebinkarahisar Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'nin çehresinin değiştiğini ve bir üretim üssüne dönüştüğünü belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin insansız hava araçlarında dünyada bir numara olduğunu vurguladı.
Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini kullanıma sunarak kendi ekosistemini değiştirmeye devam ediyor. Avrupa Birliği bölgesinde geçerli olan güncellemeler, App Store'un tekel olmasını engelliyor. Türkiye'yi nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor. Güncelleme ile birlikte App Store'da büyük değişiklikler, Apple Podcasts'te transkriptler, HomePod için SharePlay özelliği ve yeni emoji karakterleri gibi birçok özellik kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca CarPlay, iMessage güvenlik güncellemesi ve gelecekteki özelliklere dair işaretler de güncelleme ile birlikte geliyor.
Salesforce, doktorların ve diğer sağlık profesyonellerinin idari yüklerini azaltmayı amaçlayan iki yeni yapay zeka aracını tanıttı. Einstein Copilot: Health Actions, doktorların hasta yönetimini kolaylaştırırken, Assessment Generation: Değerlendirme oluşturma aracı ise sağlık çalışanlarının hastalarla ilgili kritik bilgileri daha hızlı işlemelerine yardımcı oluyor. Bu teknolojik yenilikler, sağlık sektöründe daha etkili ve verimli hizmetler sunulmasını sağlayabilir ve çalışan tükenmişliği sorununa çözüm olabilir.
Telegram'ın yeni güncellemesiyle kullanıcılar artık bireysel hesaplarını işletme hesabına dönüştürebilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar lokasyon ve mesai saati gibi bilgileri profilinde sıralayabilecek. Ayrıca işletme hesapları otomatik cevap verebilme ve metin renklendirme gibi özelliklere de sahip olacak. Telegram'ın bu atılımı, küçük işletme sahipleri için büyük bir avantaj sağlıyor.
TSMC, son 2 ayda %9.4'lük bir gelir artışı yakalayarak dikkatleri üzerine çekti. Şirketin piyasa değeri 773 milyar doları aşarken, önümüzdeki dönemde 1 trilyon dolar barajını da aşması bekleniyor. Yapay zeka trendinin artmasıyla çip talebi de artarken, çip üreticileri bu talebi karşılamakta zorlanıyor.
Elon Musk, X platformundaki beğeni ve yeniden yayınlanma sayısı gibi istatistiklerin gösterilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, bu ayrıntıların platformun ana amacından saptığını ve görüntü kirliliğine yol açtığını savundu. Musk'ın bu açıklamaları, X kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri bu kararı mantıklı bulurken, kimileri beğeni sayısını görmek istediklerini söylüyor. Elon Musk'ın gelecek için birçok yenilik yapacağı düşünülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?