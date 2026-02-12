Kızının komşusuna telefon bankacılığı bilgilerini verdi, hayatı karardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Kızının komşusuna telefon bankacılığı bilgilerini verdi, hayatı karardı

Kızının komşusuna telefon bankacılığı bilgilerini verdi, hayatı karardı
12.02.2026 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da kendisine yardımcı olma vaadinde bulunan kızının komşusuna telefon bankacılığı uygulamalarını tanımlatan adam hayatının şokunu yaşadı. Dolandırıcılıkla suçlanan adam gözyaşlarıyla yardım istedi.

Aksaray'da 55 yaşındaki Gazi Özdemir, banka bilgilerini kızının komşusuna verince hayatının şokunu yaşadı.

Olay, Aksaray'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Gazi Özdemir'in kızı komşusuyla birlikte babasının evine ziyarete gitti.

KİMLİK BİLGİLERİNİ VERDİ

Evde sohbet esnasında boşanma aşamasında olduğunu dile getirip yaklaşık 300 bin lira borcu olduğunu anlatan Gazi Özdemir, kızının komşusunun 'Sana yardım edebilirim' sözleri üzerine umuda kapılıp kimlik bilgilerini verdi. İddiaya göre, E.E. isimli şahıs Gazi Özdemir'in telefonunu alarak burada yüklü olan tüm mobil bankacılık uygulamalarını kendi telefonuna aktardı. Ardından tanımlamak için telefonla banka uygulamalarından Gazi Özdemir'in biyometrik yüz tanımlamasını yapıp şifresiz girişleri aktif etti.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Ziyaretten yaklaşık 1 ay sonra e-ticaretle siteden alışveriş yapıp para gönderdiğini söyleyen, ancak ürünün gelmediğini ifade eden bir şahıs para yatırdığı hesabın sahibi Gazi Özdemir'e ulaşıp satın aldığı ürünü sordu. Ne olduğunu anlayamayan Gazi Özdemir telefon numarasını değiştirerek bankaya numara tanımlatmak için gitti. Banka şubesine gelen Gazi Özdemir burada öğrendikleriyle hayatının şokunu yaşadı.

HESABI ÜZERİNDEN E-TİCARET YAPMIŞLAR

Banka personelinden önce hesabında bloke olduğunu öğrendi, sonra da birkaç milyon liranın hesabına giriş ve çıkış yapıldığını öğrendi. Neye uğradığını şaşıran adam durumu hemen polise bildirdi. Polis ise yaptığı incelemelerde Gazi Özdemir'in hesap numarasının dolandırıcıların eline geçtiğini ve dolandırıcıların site üzerinden e-ticaret yapıp ürün sattıklarını, vatandaşlar tarafından alınan ürünlerin tüm parasının Gazi Özdemir'in hesabına geldiğini ancak hiç bir tüketiciye ürün gitmediğini, tüm para akışının ise bu hesaplar üzerinden sağladığını ortaya çıkardı.

"PERİŞAN OLDUM BAŞKASI OLMASIN"

Yaşadığı olayı anlatan Gazi Özdemir, "Bir kişinin Türkiye genelinde mağdur ettiği insanlardan birisiyim. Kızım komşusuyla birlikte bize ziyarete geldi. 300 bin liraya yakın borcum var. Sohbet esnasında bunları konuştuk. Bana, 'Ben senin borcunu kapatmaya çalışacağım' diyerek benim telefonumu aldı. Kendisinde de 2 tane telefon vardı. Benim telefonumu aldıktan sonra kendindeki telefonla da bir şeyler yaptı. Bankalara yüz tanıması yapacağını söyledi. Tüm banka hesaplarıma yüz tanıma profilimi kullandı. Kimliğimi de istedi ayrıca.

Olaydan yaklaşık 1 ay sonra telefon numaramı değiştirdiğim için bankaya gittim. Banka görevlisiyle görüştüğümde bana, 'Senin hesabında bloke var' dedi. 'Nasıl olur, benim ömrü hayatımda böyle bir şey olmadı' dedim. Banka personeli ekranı bana doğru çevirip, 'Bu insanı tanıyor musun?' diye sordu. Tanıdığımı söyledim. 'Bu sürekli sana para göndermiş' dedi. Ben dolandırıldığımı anladım, mağdur oldum. Ben perişan oldum başkası perişan olmasın" dedi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Aksaray, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kızının komşusuna telefon bankacılığı bilgilerini verdi, hayatı karardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
ABD ordusu, Suriye’deki El-Tanf üssünü tamamen boşalttı ABD ordusu, Suriye'deki El-Tanf üssünü tamamen boşalttı
Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor
Dawson’s Creek’in yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti Dawson's Creek'in yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti
NBA’de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza NBA'de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt

20:24
TFF, 510 kişiyi PFDK’ye sevk etti Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var
TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var
20:18
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
19:33
Arda Güler’den ’’Mobbing’’ iddialarına cevap Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
Arda Güler'den ''Mobbing'' iddialarına cevap! Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
19:27
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin’in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 20:54:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Kızının komşusuna telefon bankacılığı bilgilerini verdi, hayatı karardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.