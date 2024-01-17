Kolpaçino 4 4\'lük Filminden Rekor Açılış!

Türk sineması, her ay seyirciye sunulan yepyeni yapımlar ile giderek büyümeye devam ediyor. Ünlü komedi serisi Kolpaçino'nun son filmi olan Kolpaçino 4 4'lük de yakın zamanda çıkan yapımlardan birisi. Ünlü oyuncuların yer aldığı film, gösterime girmesiyle büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu, bir rekoru da beraberinde getirdi. İşte ayrıntılar…

Kolpaçino 4 4'lük filmi büyük ilgiyle karşılandı!

Kolpaçino serisinin dördüncü filmi olarak 12 Ocak'ta seyircinin karşısına çıkan Kolpaçino 4 4'lük, Özgür'ün geçmiş hikayelerde kendisine kazık atan, dostum dediği kişiler ile yüzleşmesini konu alıyor. Özgür, Sabri, Tayfun ve Vural arasındaki bu hesaplaşma, komik sahneler yaratıyor. Bu da onu en iyi komedi filmleri arasına sokuyor.

Box Office Türkiye tarafından paylaşılan bilgilere göre Kolpaçino 4 4'lük, çıkışından daha bir hafta bile geçmeden 441 bin 251 seyirci tarafından izlendi. Böylelikle yapım, COVID-19 pandemisinden (4 yıl) önce vizyona giren Eltilerin Savaşı'ndan bu yana en iyi açılış yapan komedi filmi oldu.

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Yönetmenliğini Kamil Çetin'in üstlendiği, senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı film, Aydemir Akbaş, Mehmet Ali Erbil, Serkan Şengül, Serdar Ortaç ve Abidin Yerebakan gibi ünlü oyuncuları kadrosunda barındırıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Filmi nasıl buldunuz? Sizce izlemeye değer bir yapım mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.