Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor - Son Dakika
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Teknoloji

Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor

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Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarılıyor.

27.06.2024 20:58
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltilmesi 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor.

2 YIL SONRA 2 KATINA ÇIKARILDI

1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde yeni döneme geçiliyor.1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra 1500 TL'ye çıkarılıyor.

SALGIN DÖNEMİNDE ÖNEM KAZANMIŞTI

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

BDDK'nın 2 yıl sonra kredi kartlarında şifre gerektirmeden yapılan temas ödeme limitlerini 1500 TL'ye çıkarmasının kullanıcılara kolaylık sağlaması beklenirken bu kararın, enflasyonun etkisiyle ürünlerdeki aşırı artışla da ilgili olduğu yorumları yapılmıştı.

Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Mobil, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Emre Akcay: Büyük adım 2 0 Yanıtla
  • Yunus Durak: Üretim toplumundan, tüketici toplumuna döndük. Artık çocuklarımıza, torunlarımıza birikim yerine borç bırakıyoruz. sığınmacı ve mültecilerin eklenmesiyle yirmi-otuz yıl sonra geleceğimiz nüfusa birden geldik, bu da tüketimi etkiledi 0 0 Yanıtla

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