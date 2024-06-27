Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor

Teknoloji

Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltilmesi 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor.

2 YIL SONRA 2 KATINA ÇIKARILDI

1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde yeni döneme geçiliyor.1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra 1500 TL'ye çıkarılıyor.

SALGIN DÖNEMİNDE ÖNEM KAZANMIŞTI

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

BDDK'nın 2 yıl sonra kredi kartlarında şifre gerektirmeden yapılan temas ödeme limitlerini 1500 TL'ye çıkarmasının kullanıcılara kolaylık sağlaması beklenirken bu kararın, enflasyonun etkisiyle ürünlerdeki aşırı artışla da ilgili olduğu yorumları yapılmıştı.