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KTÜ İLAFAR, OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk Belgesi Aldı - Son Dakika
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KTÜ İLAFAR, OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk Belgesi Aldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR), OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) Uygunluk Belgesi almaya hak kazandı. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yapılan denetimler sonucunda belgeyi alan KTÜ İLAFAR, ülkemizde bu belgeye sahip olan 12 merkezden biri oldu. Bu başarı, KTÜ'nün araştırma üniversitesi marka değerine ve uluslararası tanınırlığına katkı sağlayacak ve ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki milli ve yerlilik oranının yükselmesine destek olacaktır.

KTÜ İLAFAR, OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk Belgesi Aldı
26.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:26
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR), OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) Uygunluk Belgesi aldı.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, beşeri, zirai ve veterinerlik alanında ilaç etkin madde formülasyonu geliştirmek, preklinik Ar-Ge çalışmaları ile yüksek teknolojili araştırmaları alanlarında ulusal ve uluslararası tanınırlık vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren KTÜ İLAFAR, Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) yapılan denetimler sonucunda belgeyi almaya hak kazandı.

TÜRKAK, 2022'de başvuruda bulunan KTÜ İLAFAR'da 16 Ağustos 2022'de ön denetim, 15-17 Mayıs 2023 tarihleri arasında tam denetim, 11 Kasım 2023'te ise takip denetimi yaparak denetim sürecini tamamladı.

Denetimler sonucunda, TÜRKAK Yönetim Kurulu'nun 23 Ocak 2024 tarihli kararı ile KTÜ İLAFAR'a OECD İLU Uygunluk Beyanı verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde İLAFAR ile birlikte OECD İLU Uygunluk Belgesi olan 12 merkez bulunmaktadır. Bu merkezlerin 9'u, özel sektör, 1'i Sağlık Bakanlığı ve 2'si devlet üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İLAFAR'ın bu başarısı ile KTÜ, akteditasyona sahip iki devlet üniversitesinden biri oldu.

KTÜ İLAFAR, almaya hak kazandığı OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk Beyanı ile KTÜ'nün sahip olduğu araştırma üniversitesi marka değerine ve uluslararası tanınırlığına katkı sağlayacağı gibi, ülkemizin 12. Kalkınma Planı'nda yer alan ve öncelikli sektörlerden biri olan ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki milli ve yerlilik oranının yükselmesine yapacağı test, analiz ve araştırmalar ile destek olacaktır."

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da KTÜ İLAFAR Müdürü Prof. Dr. Sena Sezen'i, akademik ve idari personeli tebrik etti.

Kaynak: AA
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