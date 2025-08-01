KTÜ, URAP 2024-2025 Sıralamasında 8 Alanla Kendini Gösterdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), URAP (University Ranking by Academic Performance) 2024-2025 Dünya Alan Sıralamaları'nda 8 bilim alanında dünya üniversiteleri arasında yer aldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, URAP tarafından üniversitelerin 2019-2023 yılları arasındaki akademik performans verilerine dayalı olarak hazırlanan sıralamada KTÜ'nün dünya üniversiteleri arasında başarı gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, URAP kapsamında bu yıl 78 farklı bilim alanını kapsayan geniş bir değerlendirme gerçekleştirildiğine işaret edilerek, " Türkiye'de yer alan üniversiteler 44 alanda sıralamaya girmeyi başardı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler, İnşaat Mühendisliği, Mühendislik, Kimya, Yer Bilimleri, Makine Mühendisliği, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Teknoloji alanında, sıralamaya girerek akademik yetkinliğini bir kez daha tescilledi." ifadelerine yer verildi.

KTÜ'nün, geçen yıla kıyasla özellikle mühendislik, yer bilimleri ve teknoloji alanında önemli bir yükseliş gösterdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"2024–2025 verilerine göre İnşaat Mühendisliği alanında dünya genelinde 448, Türkiye genelinde ise 4. sırada, Yer Bilimleri alanında dünya sıralamasında 711, Türkiye sıralamasında ise 4, Mühendislik genel alanında dünya çapında 951, Türkiye çapında ise 10. sırada yer aldı. URAP'ın 2023–2024 verileriyle karşılaştırıldığında KTÜ'nün, Mühendislik alanında 24 sıra, Yer Bilimleri alanında ise 8 sıra birden yükselerek istikrarlı gelişimini sürdürdüğü görüldü."

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, alınan başarının akademik kadronun özverili çalışmalarının yansıması olduğunu belirterek, "Hedefimiz, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni bilimde öncü, uluslararası ölçekte ise daha görünür ve etkili bir üniversite konumuna taşımaktır. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.