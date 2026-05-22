Kumru'da 4006 Bilim Fuarı
Kumru'da 4006 Bilim Fuarı

22.05.2026 10:22
Kumru'da düzenlenen bilim fuarında öğrencilerin toplumsal sorunlara yönelik 15 proje sergilendi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde 4006 Bilim Fuarı kapsamında lise öğrencilerinin hazırladığı toplumsal sorunlara çözüm üreten 15 proje görücüye çıktı.

Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrencilerin bilime olan merakını artırmak ve araştırma duygusunu geliştirmek amacıyla bilim şenliğine ev sahipliği yaptı. Okulun spor salonunda düzenlenen fuarda, 15 öğretmen ve 47 öğrencinin uzun süren emekleriyle hazırladığı 15 farklı proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"15 farklı projeyle katılım sağladık"

Bilim fuarında sergilenen çalışmaların niteliğine dikkat çekerek araştırma odaklı olduğunu söyleyen okulun Matematik Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Emrah Demir, "Bu projelerin 1 tanesini araştırma, 3 tanesini inceleme, 11 tanesini ise tasarım projeleri oluşturuyor. Projemize 47 öğrencimiz ve 15 öğretmenimiz destek verdi. Böylece öğrencilerimizin bilime olan merakını ve araştırma-incelemeye duydukları özlemi bir nebze de olsa gidermiş olduk" dedi.

"Yeni hedefimiz TEKNOFEST"

Öğrencilerin merak duygusunu canlı tutarak kendilerini geliştirmelerine destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Demir, "Burada sadece öğrencilerimizin araştırmaları kalmasın istiyoruz. Kendilerini bu alanlarda geliştirip daha ileriye taşımalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz. Gerekirse ilerleyen dönemlerde buradan çıkan başarılı projelerimizi TEKNOFEST'e göndermeyi düşünüyoruz. Özellikle tasarım alanında yaptığımız çalışmalarda öğrencilerimizin toplumsal sorunlara cevap bulmalarını ve insanlığın faydasına olabilecek konulara değinmelerini tercih ettik" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

