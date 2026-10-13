Kütahya İl Özel İdaresi\'ne 27 milyon TL\'lik hibrit taş kırma makinesi kazandırıldı

Kütahya İl Özel İdaresi, araç parkını güçlendirmek amacıyla 2026 model hibrit mobil taş kırma makinesini bünyesine kattı.

Kütahya İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerdeki hizmetlerin daha hızlı ve verimli yürütülmesi amacıyla araç parkını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, uzaktan kumandalı 2026 model BPK 100 Hibrit Darbeli Kırıcı Mobil Taş Kırma Makinesi, idarenin araç filosuna dahil edildi.

Hibrit özelliğe sahip makine, hem harici elektrik kaynağıyla hem de kendi bünyesindeki jeneratörle çalışabiliyor. 45 bin kilogram ağırlığındaki makinenin genişliği 3 bin 100 milimetre, uzunluğu 15 bin 140 milimetre, yüksekliği ise 3 bin 600 milimetre olarak açıklandı. Makinenin maliyetinin 27 milyon TL olduğu, geri dönüş elektrik sisteminin güncel maliyetinin ise 7 milyon TL'ye ulaştığı belirtildi.

Yeni makine sayesinde taş kırma işlemlerinde maliyet, zaman ve enerji açısından önemli tasarruf sağlanması bekleniyor. İl Özel İdaresi, makinenin kullanımıyla yıllık yaklaşık 80 milyon TL tasarruf elde etmeyi hedefliyor.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, makinenin kuruma kazandırılmasının hizmet kalitesini artıracağını belirterek, "Araç parkımıza kazandırdığımız mobil taş kırma makinesi sayesinde maliyet, zaman ve enerji konularında Özel İdaremiz büyük tasarruflar elde edecek. Kırsaldaki vatandaşlarımıza hizmeti hem daha iyi verebilmek hem de daha süratli hizmet akışı için araç parkımızı hem çeşitlendiriyor hem de güçlendiriyoruz" dedi.

Makinenin İl Özel İdaresi bünyesine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özcura, "Bu aracımızın Özel İdaremiz bünyesine hibe olarak kazandırılmasında emeği olan Valimiz Sayın Musa Işın'a, milletvekillerimize, İl Genel Meclisi üyelerimize ve İl Başkanımız Sayın Ceyda Çetin Erenler'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.