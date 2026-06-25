Kuzeyin Adamları Finalde TR83'ü Temsil Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzeyin Adamları Finalde TR83'ü Temsil Etti

Kuzeyin Adamları Finalde TR83\'ü Temsil Etti
25.06.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzeyin Adamları Takımı, Siber Vatan 2026 Türkiye Finali'nde TR83 Bölgesi'ni başarıyla temsil etti.

TR83 Bölgesi'ni temsil eden Kuzeyin Adamları Takımı, Siber Vatan 2026 Türkiye Finali'nde siber güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerini sergileyerek bölgesini başarıyla temsil etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; kalkınma ajansları, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve üniversitelerin katkılarıyla yürütülen Siber Vatan 2026 Programı kapsamında "Siber Vatan 2026 Final CTF Yarışması" Ankara'da gerçekleştirildi.

Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen programa; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Daire Başkanı Murat Çizgel katıldı.

Bölgeyi temsil ettiler

Yarışmada, 26 kalkınma ajansı bölgesinin şampiyon takımları siber güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerini ortaya koyarak kıyasıya mücadele etti. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Bölgesi'nde, bölge üniversitelerinin katkılarıyla yürütülen Siber Vatan Programı 2026 kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Kuzeyin Adamları Takımı, ülke genelinden gelen ekiplerle birlikte yarışmada yer alarak TR83 Bölgesi'ni temsil etti. Gençler, siber güvenlik alanındaki yetkinliklerini sergileyerek deneyimlerini geliştirme fırsatı buldu.

Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan Siber Vatan Programı, Türkiye'nin dijital güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunarken, bölgelerden yetişen başarılı gençlerin ulusal düzeyde kendilerini göstermelerine de imkan sağlıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kuzeyin Adamları Finalde TR83'ü Temsil Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı
Brezilya’daki balon faciasından yeni görüntüler Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler
Çankırı’da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

16:38
Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 17:32:19. #7.12#
SON DAKİKA: Kuzeyin Adamları Finalde TR83'ü Temsil Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.