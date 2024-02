La Casa de Papel: Berlin 2. Sezonu Onaylandı

Teknoloji

İlk olarak geçtiğimiz aylarda duyurulan ve merakla beklenen La Casa de Papel (LCDP) yan dizisi BERLIN, birkaç hafta önce yayınlandı. Ana dizide olduğu gibi bir soygunu konu alan dizi, büyük ilgiyle karşılandı. Hatta Netflix'te en çok izlenenler listesinin altını üstüne getirdi. Bugün ise yapımın hayranları için sevindiren haber geldi. Öyle ki LCDP: BERLIN 2. sezonu onaylandı.

LCDP: BERLIN 2. sezonu onaylandı

29 Aralık 2023'te Netflix'te seyirciye sunulan LCDP: BERLIN, 2021'de final yapan LCDP dizisindeki Berlin karakterini merkezine alıyor. Pedro Alonso ve Michelle Jenner gibi Ünlü isimlerin de yer aldığı dizinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceği bilinmiyordu. Yapım beğenildiği için beklentiler yüksekti. Neyse ki bugün beklenen haber geldi.

A la planta dos, por favor. #BERLINnetflix volverá para una segunda temporada. Level two, please. #BERLINnetflix will be back for a second season. pic.twitter.com/8zaRKVraR9 — La casa de papel – BERLÍN (@lacasadepapel) February 19, 2024

LCDP: BERLIN dizisinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden 2. sezonun onaylandığı açıklandı. Yeni bölümlerde ekibin nereyi soyulacağı bilinmiyor. Bununla beraber bölümlerin ne zaman yayınlanacağı için bir tarih de paylaşılmadı fakat beklentiler, yılın ortalarını gösteriyor.

Netflix vs Disney+ vs Prime Video vs BluTV vs GAİN vs EXXEN vs tabii: Hangisini tercih etmeli?

Aslına bakacak olursak 2. sezonun onaylanması pek de sürpriz olmadı. Zira dizinin son bölümünde yeni bir soyguna işaret ediliyordu.

LCDP: BERLIN oyuncuları

Pedro "Berlin" Alonso

Michelle "Keila" Jenner

Tristan "Damian" Ulloa

Begona "Cameron" Vargas

Julio "Roi" Pena

Joel "Bruce" Sanchez

Samantha "Camille" Siqueiros

Yeni sezonda yeni oyuncular ile karşılaşabiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? LCDP: BERLIN 2. sezonundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.