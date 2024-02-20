İlk olarak geçtiğimiz aylarda duyurulan ve merakla beklenen La Casa de Papel (LCDP) yan dizisi BERLIN, birkaç hafta önce yayınlandı. Ana dizide olduğu gibi bir soygunu konu alan dizi, büyük ilgiyle karşılandı. Hatta Netflix'te en çok izlenenler listesinin altını üstüne getirdi. Bugün ise yapımın hayranları için sevindiren haber geldi. Öyle ki LCDP: BERLIN 2. sezonu onaylandı.
LCDP: BERLIN 2. sezonu onaylandı
29 Aralık 2023'te Netflix'te seyirciye sunulan LCDP: BERLIN, 2021'de final yapan LCDP dizisindeki Berlin karakterini merkezine alıyor. Pedro Alonso ve Michelle Jenner gibi Ünlü isimlerin de yer aldığı dizinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceği bilinmiyordu. Yapım beğenildiği için beklentiler yüksekti. Neyse ki bugün beklenen haber geldi.
LCDP: BERLIN dizisinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden 2. sezonun onaylandığı açıklandı. Yeni bölümlerde ekibin nereyi soyulacağı bilinmiyor. Bununla beraber bölümlerin ne zaman yayınlanacağı için bir tarih de paylaşılmadı fakat beklentiler, yılın ortalarını gösteriyor.
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Aslına bakacak olursak 2. sezonun onaylanması pek de sürpriz olmadı. Zira dizinin son bölümünde yeni bir soyguna işaret ediliyordu.
LCDP: BERLIN oyuncuları
Pedro "Berlin" Alonso
Michelle "Keila" Jenner
Tristan "Damian" Ulloa
Begona "Cameron" Vargas
Julio "Roi" Pena
Joel "Bruce" Sanchez
Samantha "Camille" Siqueiros
Yeni sezonda yeni oyuncular ile karşılaşabiliriz.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? LCDP: BERLIN 2. sezonundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › La Casa de Papel: Berlin 2. Sezonu Onaylandı - Son Dakika
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