Lenovo Legion Tab: Oyun Odaklı Tablet Özellikleri ve Fiyatı

Teknoloji

Mobil pazarın gelişimi ile kullanım ihtiyaçlarına göre çeşitlenen ürünler de ortaya çıkmaya başladı. Bundan yıllar önce sadece telefon görüşmesi ve mesajlaşma gibi basit işlemleri yapabildiğimiz modeller, günümüz itibariyle oyun ve fotoğrafçılık gibi kullanım alanlarını odak haline getirerek söz konusu değişimin en büyük örneği oldu.

Özellikle son birkaç yılda Asus, Lenovo, Xiaomi ve ZTE gibi şirketlerin önemli hamleleriyle oyun odaklı telefonların sayısında ciddi bir artış yaşandı. Hatta Lenovo gibi üreticiler, bunu bir adım öteye götürerek oyuncu tabletleri üzerinde çalışmalarına başladı. Son olarak teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Lenovo Legion Tab oyun tableti tanıtıldı. İşte Lenovo Legion Tab özellikleri ve fiyatı!

Lenovo Legion Tab özellikleri ve fiyatı

Lenovo Legion Tab; 500 nit parlaklık, 144 Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 8.8 inç PureSight oyun paneline sahip. Bunun dışında tabletin boyutları 208.54 x 129.46 x 7.6 mm ve ağırlığı ise 350 gram seviyelerinde.

Modelde Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi mevcut. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), 3x 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Üründe 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunurken, microSD kart aracılığıyla bu depolama alanı 1 TB'a kadar genişletilebiliyor. Bununla birlikte 13 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan çift kamera kurulumuna sahip. Önde ise 8 Megapiksellik bir selfie kamerası mevcut.

Lenovo Legion Tab özellikleri ve fiyatı şu şekilde sıralandı;