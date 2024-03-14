Mobil pazarın gelişimi ile kullanım ihtiyaçlarına göre çeşitlenen ürünler de ortaya çıkmaya başladı. Bundan yıllar önce sadece telefon görüşmesi ve mesajlaşma gibi basit işlemleri yapabildiğimiz modeller, günümüz itibariyle oyun ve fotoğrafçılık gibi kullanım alanlarını odak haline getirerek söz konusu değişimin en büyük örneği oldu.
Özellikle son birkaç yılda Asus, Lenovo, Xiaomi ve ZTE gibi şirketlerin önemli hamleleriyle oyun odaklı telefonların sayısında ciddi bir artış yaşandı. Hatta Lenovo gibi üreticiler, bunu bir adım öteye götürerek oyuncu tabletleri üzerinde çalışmalarına başladı. Son olarak teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Lenovo Legion Tab oyun tableti tanıtıldı. İşte Lenovo Legion Tab özellikleri ve fiyatı!
Lenovo Legion Tab özellikleri ve fiyatı
Lenovo Legion Tab; 500 nit parlaklık, 144 Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 8.8 inç PureSight oyun paneline sahip. Bunun dışında tabletin boyutları 208.54 x 129.46 x 7.6 mm ve ağırlığı ise 350 gram seviyelerinde.
Modelde Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi mevcut. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), 3x 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
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Üründe 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunurken, microSD kart aracılığıyla bu depolama alanı 1 TB'a kadar genişletilebiliyor. Bununla birlikte 13 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan çift kamera kurulumuna sahip. Önde ise 8 Megapiksellik bir selfie kamerası mevcut.
Lenovo Legion Tab özellikleri ve fiyatı şu şekilde sıralandı;
Son Dakika › Teknoloji › Lenovo Legion Tab: Oyun Odaklı Tablet Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X şirketi, Ay ve ötesine astronot yollamak için tasarladığı Starship adlı roketi üçüncü kez uzaya gönderdi. Şirket, Starship'in bugüne kadarki en uzun ve başarılı test uçuşunu gerçekleştirdiğini ancak roketle iletişimin kesildiğini açıkladı. Starship, bu kez uzaydaki yörüngesinden yüksek çözünürlüklü görüntüler yolladı. Özgürlük Heykeli'nden daha uzun Starship ise Space X'in Texsas Boca Chica'daki merkezinden fırlatıldı. Starship'in kalkıştan sonra 15 dakika uzayda dolaşması, 50 dakika içinde atmosfere geri dönmesi ve Hint Okyanusu'nda iniş yapması planlanıyordu. Space X'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk da roketin ilk insanlı görevden önce yüzlerce kez mürettebatsız bir şekilde denenmesinin gerekeceğini belirtmişti. Musk, Starship'in insanlar için gezegenler arası yolculuğu başlatabileceğine inanıyor. 120 metre yüksekliğindeki roket NASA'nın en güçlü roketi Artemis'in iki katına yakın itme gücüne sahip olacak şekilde tasarlanmıştı. Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Starship roketinin üçüncü test uçuşu için büyük bir hazırlığa girişti. Starship'in bu seferi, şirketin uzay araştırmalarında kendini yeniden kanıtlaması için büyük bir önem arz ediyor. Roketin giderek daha stabil bir seviyeye geldiği söyleniyor ve eğer bu gelişim sürerse, uzay alanında kartlar yeniden dağıtılabilir. Ancak Elon Musk'ın olumsuz görüşleri, sektördeki birçok kişinin endişelenmesine neden oluyor. Test uçuşu bugün gerçekleşecek ve canlı olarak yayınlanacak. Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, selefine göre daha büyük bir kapak ekranı ve geliştirilmiş menteşe tasarımıyla gelecek. Ayrıca, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 50 MP ana kamera gibi özelliklere sahip olacak. Galaxy Z Flip 6'nın çıkış tarihi ise benzer tarihlerde bekleniyor. YouTube Premium, hizmetin 10 yeni ülkede daha kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Premium hesabın en büyük artısı reklam izlememe özelliği olurken, arka planda video çalıştırma ve çevrimdışı izleme gibi fonksiyonlar da kullanıcılar tarafından oldukça faydalı bulunuyor. Ayrıca, bu ülkelerde öğrencilere özel indirimler de sunulacak. Ubisoft'un açıklamasına göre, Prince of Persia: The Lost Crown oyunu 2024 yılında 4 büyük güncelleme alacak. Bu güncellemelerin arasında permadeath modu, yeni kıyafetler ve DLC özelliği bulunacak. Oyunun fanları bu haberle oldukça sevinçli. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi insansı robotla anket yapıldı. META DATA Bilişim Sistemleri Limited Şirketi'nin insansı robotu 'Metarobot', Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda seçmenlerle anket yaparak sonuçları analiz ediyor. Robot, yapay zeka kapasitesi ve doğal işleme yetenekleri sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyor ve farklı alanlarda kullanılabiliyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik robot ile yapılan seçim anketi vatandaşların ilgisini çekiyor. Karabük TEKNOKENT'te kurulan META DATA Bilişim Sistemleri Limited Şirketinin insansı robotu Metarobot gelişmiş özellikleriyle Karabük'te seçmenlerle yüz yüze görüşüp anket yapıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği robot, çocuklar için de eğlenceleri anlar yaşattı. 2023 yılında iki heyecan dolu test uçuşundan sonra, bir SpaceX Starship roketi, Teksas'ın Boca Chica'daki Starbase tesisinden üçüncü kez fırlatıldı. Derin uzay roket sistemi, bir saatlik entegre uçuş testini tamamlamayı hedefliyor. Başarılı olması halinde, uzay aracı Hint Okyanusu'na iniş yapacak ve bu devasa aracı daha karmaşık test uçuşlarına ve nihayetinde NASA astronotlarını Ay'ın yüzeyine taşımaya hazırlayacak bir konuma gelecek. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenleri tarafından hazırlanan bir proje, TÜBİTAK burs programına kabul edildi. Proje, radyasyona maruz uygulamalarda kullanılmak üzere seramik karolar üretmeyi hedefliyor. Nadir toprak elementleriyle takviyelenmiş jeopolimer karolar geliştirilerek, özellikle askeri ve tıbbi alanlarda kullanılmak üzere seramik karolar üretilecek. Proje, TÜBİTAK tarafından 90 bin lira destek almaya hak kazandı.
ÖzellikAçıklamaEkran8.8 inç, QHD+ çözünürlüklü PureSight oyun paneli, 144Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklıkBoyutlar208.54 x 129.46 x 7.6 mmAğırlık350 gramTasarımMetal arka ve yan yüzeyler, haptik geribildirim sistemiSesÇift hoparlör, Dolby AtmosİşlemciQualcomm Snapdragon 8+ Gen 1RAM12GB LPDDR5XDepolama256GB (microSD kart ile 1TB'a kadar genişletilebilir)Batarya6550mAh, 45W hızlı şarj (USB Type-C, Qualcomm Quick Charge 3.0)BağlantıBluetooth 5.3, Wi-Fi 6EKamera (Arka)13MP ana kamera, 2MP makro kameraKamera (Ön)8MP selfie kamerasıYazılımAndroid 13 (Android 14 ve 15 güncellemeleri ve güvenlik güncellemeleri 2028'e kadar)Oyun Asistanı YazılımıPerformans modlarını değiştirme, ekran kaydı, hızlı şarj gibi özelliklerFiyat ve BulunabilirlikMart 2024'te EMEA bölgesi ve Asya'da piyasaya sürülecek, başlangıç fiyatı 599 Euro
Son Dakika › Teknoloji › Lenovo Legion Tab: Oyun Odaklı Tablet Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X şirketi, Ay ve ötesine astronot yollamak için tasarladığı Starship adlı roketi üçüncü kez uzaya gönderdi. Şirket, Starship'in bugüne kadarki en uzun ve başarılı test uçuşunu gerçekleştirdiğini ancak roketle iletişimin kesildiğini açıkladı. Starship, bu kez uzaydaki yörüngesinden yüksek çözünürlüklü görüntüler yolladı. Özgürlük Heykeli'nden daha uzun Starship ise Space X'in Texsas Boca Chica'daki merkezinden fırlatıldı. Starship'in kalkıştan sonra 15 dakika uzayda dolaşması, 50 dakika içinde atmosfere geri dönmesi ve Hint Okyanusu'nda iniş yapması planlanıyordu. Space X'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk da roketin ilk insanlı görevden önce yüzlerce kez mürettebatsız bir şekilde denenmesinin gerekeceğini belirtmişti. Musk, Starship'in insanlar için gezegenler arası yolculuğu başlatabileceğine inanıyor. 120 metre yüksekliğindeki roket NASA'nın en güçlü roketi Artemis'in iki katına yakın itme gücüne sahip olacak şekilde tasarlanmıştı.
Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Starship roketinin üçüncü test uçuşu için büyük bir hazırlığa girişti. Starship'in bu seferi, şirketin uzay araştırmalarında kendini yeniden kanıtlaması için büyük bir önem arz ediyor. Roketin giderek daha stabil bir seviyeye geldiği söyleniyor ve eğer bu gelişim sürerse, uzay alanında kartlar yeniden dağıtılabilir. Ancak Elon Musk'ın olumsuz görüşleri, sektördeki birçok kişinin endişelenmesine neden oluyor. Test uçuşu bugün gerçekleşecek ve canlı olarak yayınlanacak.
Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, selefine göre daha büyük bir kapak ekranı ve geliştirilmiş menteşe tasarımıyla gelecek. Ayrıca, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 50 MP ana kamera gibi özelliklere sahip olacak. Galaxy Z Flip 6'nın çıkış tarihi ise benzer tarihlerde bekleniyor.
YouTube Premium, hizmetin 10 yeni ülkede daha kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Premium hesabın en büyük artısı reklam izlememe özelliği olurken, arka planda video çalıştırma ve çevrimdışı izleme gibi fonksiyonlar da kullanıcılar tarafından oldukça faydalı bulunuyor. Ayrıca, bu ülkelerde öğrencilere özel indirimler de sunulacak.
Ubisoft'un açıklamasına göre, Prince of Persia: The Lost Crown oyunu 2024 yılında 4 büyük güncelleme alacak. Bu güncellemelerin arasında permadeath modu, yeni kıyafetler ve DLC özelliği bulunacak. Oyunun fanları bu haberle oldukça sevinçli.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi insansı robotla anket yapıldı. META DATA Bilişim Sistemleri Limited Şirketi'nin insansı robotu 'Metarobot', Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda seçmenlerle anket yaparak sonuçları analiz ediyor. Robot, yapay zeka kapasitesi ve doğal işleme yetenekleri sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyor ve farklı alanlarda kullanılabiliyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik robot ile yapılan seçim anketi vatandaşların ilgisini çekiyor. Karabük TEKNOKENT'te kurulan META DATA Bilişim Sistemleri Limited Şirketinin insansı robotu Metarobot gelişmiş özellikleriyle Karabük'te seçmenlerle yüz yüze görüşüp anket yapıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği robot, çocuklar için de eğlenceleri anlar yaşattı.
2023 yılında iki heyecan dolu test uçuşundan sonra, bir SpaceX Starship roketi, Teksas'ın Boca Chica'daki Starbase tesisinden üçüncü kez fırlatıldı. Derin uzay roket sistemi, bir saatlik entegre uçuş testini tamamlamayı hedefliyor. Başarılı olması halinde, uzay aracı Hint Okyanusu'na iniş yapacak ve bu devasa aracı daha karmaşık test uçuşlarına ve nihayetinde NASA astronotlarını Ay'ın yüzeyine taşımaya hazırlayacak bir konuma gelecek.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenleri tarafından hazırlanan bir proje, TÜBİTAK burs programına kabul edildi. Proje, radyasyona maruz uygulamalarda kullanılmak üzere seramik karolar üretmeyi hedefliyor. Nadir toprak elementleriyle takviyelenmiş jeopolimer karolar geliştirilerek, özellikle askeri ve tıbbi alanlarda kullanılmak üzere seramik karolar üretilecek. Proje, TÜBİTAK tarafından 90 bin lira destek almaya hak kazandı.
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