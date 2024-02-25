LittleBigPlanet Hub\'un 2013\'e ait oynanış görüntüleri sızdırıldı

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LittleBigPlanet kendine özgü bulmaca ve tasarımlarıyla bir döneme damgasını vurmuştu. Özellikle PlayStation 3 döneminde popüler olan seri, bir süredir sessizliğini koruyor. LittleBigPlanet Hub isimli geliştirilmekte olan oyunun 2013'e ait görüntüleri ortaya çıktı.

LittleBigPlanet Hub oynanış görüntüleri sızdırıldı

LittleBigPlanet serisinin son oyunu olacak LittleBigPlanet Hub, uzun zamandır sessizliğe gömülmüş durumdaydı. İlginç bulmaca ve hikaye anlatım tarzıyla merak uyandıran yapım, 2013 yılında hazırlanan bir oynanışla yeniden gündeme geldi.

Videolar geçtiğimiz hafta YouTube ve diğer sosyal medya platformlarına yüklendi. Açıklamaya göre görüntüler 2013 yılında hazırlanan oyunun beta testinden alındı ve resmi oynanışı gösteriyor.

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LittleBigPlanet Hub; popüler platform serisinin PS3'e özel, oynaması ücretsiz bir sosyal versiyonu olarak duyuruldu. Ancak 10 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen resmi olarak piyasaya sürülmedi. Birçok oyuncu, oyundaki özelliklerin 2014'te çıkış yapan LittleBigPlanet 3'e dahil edildiğini düşünüyor.

Sızdırılan videolar, Sony tarafından rafa kaldırılmış oyunun neler sunacağını gözler önüne serdi. Oynanış, diğer LittleBigPlanet oyunlarından tanıdık kostümleri ve mekaniklerini gösteriyor. Stephen Fry'ın seslendirmesi de duyulabiliyor, bu da geliştirilmede ciddi bir aşama kaydedildiği anlamına geliyor.

Projenin 2013'teki beta testlerinden sonra ne olduğu belirsiz. Ancak Sony'nin bu seriyi uzun zamandır canlandırmadığını hatırlatmak gerekiyor. Öte yandan Molecule's Dreams'in PC ve PS5 yenilemeleri ise işten çıkarmalar sonrasında iptal edilmişti.

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