Logitech MX Brio: Yeni 4K Webcam İle Dijital İletişim Çağ Atlıyor

Logitech, yeni MX Brio ile webcam dünyasına yeni bir soluk getiriyor; bu 4K, AI destekli cihaz, hem profesyonelleri hem de ev kullanıcılarını hedef alıyor. Yüksek çözünürlüğü ve gelişmiş özellikleriyle MX Brio, dijital iletişimin geleceğini şekillendirebilir. İşte özellikleri ve fiyatı…
Logitech MX Brio webcam: 4K çözünürlükle çağ atladı
Logitech, teknoloji dünyasında dikkat çeken yeni bir ürünle karşımıza çıkıyor: MX Brio. Bu 4K webcam, $199.99 fiyat etiketiyle hem evden çalışanlara hem de yayıncılara hitap ediyor. MX Brio'nun anahtar özellikleri, 4K'da 30fps veya 1080p'de 60fps yayın yapabilme yeteneği, f/2.0 diyafram ve alüminyum unibody tasarımı içeriyor.
AI teknolojisi, MX Brio'nun temel taşlarından biri. Logitech, bu webcam'de "yüz tabanlı görüntü iyileştirme" özelliğine yer veriyor. Bu özellik, kullanıcının yüzünün webcam çerçevesindeki konumunu otomatik olarak algılayarak, beyaz dengesini, pozlamayı ve odaklamayı buna göre ayarlıyor.
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Ayrıca, 8.5 megapiksellik sensördeki piksellerin, Logitech'in önceki Brio 4K webcam'ine kıyasla yüzde 70 daha büyük olduğu belirtiliyor, bu da daha iyi görüntü kalitesi anlamına geliyor. Logitech MX Brio, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bir dizi özelliği bir araya getiriyor.
Logitech, webcam piyasasına yön verecek
Öncelikle fiziksel bir gizlilik perdesi bulunuyor. "Show Mode" ise, webcam'i masaüstünüzü gösterecek şekilde yeniden oryante ediyor. Çift ışınlı mikrofonlar, kullanıcının sesine odaklanıyor ve böylece net iletişim sağlıyor.
Ayrıca, cihazı bilgisayara bağlamak için çıkarılabilir bir USB-C kablosu kullanılıyor. Ancak bu modelde, Windows Hello yüz tanıma desteği ve Elgato'nun Facecam Pro'su gibi 4K/60fps kayıt özelliği bulunmuyor.
Kullanıcılar, Logitech'in Options Plus veya G Hub yazılımı aracılığıyla webcam'in çeşitli özelliklerini manuel olarak kontrol edebiliyor. Bu özellikler arasında görüş alanı, pozlama, enstantane hızı, ISO, renk sıcaklığı, kontrast, doygunluk ve keskinlik ayarları bulunuyor.
Logi Tune yazılımı ile otomatik çerçeveleme özelliğine erişmek de mümkün. Logitech MX Brio, Logitech'in MX serisi fare ve klavyeleri ile birlikte satışa sunuldu. Özellikle yayıncılar ve evden çalışan profesyoneller için tasarlanmış bu yeni ürünün, webcam pazarındaki yerini nasıl şekillendireceği merak konusu.
Logitech'in MX Brio'su, modern teknolojiyle donatılmış bir webcam olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi, yapay zeka destekli özellikler ve kullanıcı dostu tasarımı ile dikkat çekiyor. Peki siz bu webcam'i nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Logitech MX Brio: Yeni 4K Webcam İle Dijital İletişim Çağ Atlıyor - Son Dakika
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