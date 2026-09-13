Malatya'da TEKNOFEST İHA yarışmaları 110 takımın katılımıyla tamamlandı - Son Dakika
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Malatya'da TEKNOFEST İHA yarışmaları 110 takımın katılımıyla tamamlandı

Malatya\'da TEKNOFEST İHA yarışmaları 110 takımın katılımıyla tamamlandı
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TEKNOFEST kapsamında Malatya'da düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları yarışmaları sona erdi. Tulga Kışlası'ndaki organizasyonda 110 takım mücadele etti, dereceye giren gençler ödüllerini aldı.

TEKNOFEST kapsamında Malatya'da düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) yarışmaları tamamlandı. 110 takımın kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda dereceye giren genç teknoloji tutkunları ödüllerine kavuştu.

Tulga Kışlası'nda gerçekleştirilen yarışmaların ardından düzenlenen ödül törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan katıldı.

"En büyük kazanç problemleri çözmeyi öğrenmektir"

Törende konuşan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, "Burada kıymetli olan yarışmaya katılmak ve bu süreçte problem çözmeyi öğrenmektir. Başarılı bir bilim insanı ve teknoloji girişimcisi olmak her şeyi ilk seferinde doğru yapmak değildir. Karşılaştığı problemi incelemek ve daha iyisini yapabilmek en büyük kazanımdır. TÜBİTAK olarak hedefimiz merak eden, araştıran ve üreten gençlerimize destek olmaktır" dedi.

"Milli teknoloji hamlesi bağımsızlığımızın teminatıdır"

Depremden etkilenen Malatya'da bilim ve teknolojinin konuşulmasının son derece anlamlı olduğunu belirten Vali Yavuz ise, "Malatya dünya üzerinde sekizli karaciğer naklini yapabilen tek merkez olarak teknoloji ve bilime son derece yatkın bir şehir. Bilim ve teknolojiyle aranızda mesafe varsa bu yüzyılda bağımsızlıkların korunması mümkün değildir. Güçlülerin hukukunun devreye girdiği bu dönemde ayakta kalabilmemiz için savunma sanayii başta olmak üzere yeni nesil teknolojilere yatırım yapmak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen milli teknoloji hamlesini bu yüzden hayata geçiriyoruz. Bizden daha iyi bir Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz" diye konuştu.

Program, protokol konuşmalarının ardından dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesi ve çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Teknoloji, Teknofest, Malatya, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Malatya'da TEKNOFEST İHA yarışmaları 110 takımın katılımıyla tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da TEKNOFEST İHA yarışmaları 110 takımın katılımıyla tamamlandı - Son Dakika
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