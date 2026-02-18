Market alışverişlerinde yeni dönem! 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Market alışverişlerinde yeni dönem! 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte

Market alışverişlerinde yeni dönem! 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte
18.02.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan'a saatler kaldı, ilk sahur bu gece yapılacak. Vatandaşlar ise alışveriş telaşında. İhtiyaçlarını eksiksiz karşılamak isteyenler market market dolaşıyor. Bakanlık ise halkın işlerini kolaylaştırmak için pratik bir uygulamayı devreye aldı. marketfiyati.org.tr platformunun 50 bine yakın ürünü tek sistemde toplandı. Barkod okuma özelliği sayesinde raf önünde saniyeler içinde fiyat kontrolü yapılabiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getiren "marketfiyati.org.tr"nin, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturarak, alışverişte şeffaflığı güçlendirdiğini, doğru ve hızlı karşılaştırma imkanı sunduğunu bildirdi.

Kacır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ramazan öncesinde vatandaşlar tarafından fiyat karşılaştırmasına imkan sağlayan söz konusu uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

VATANDAŞA BÜYÜK KOLAYLIK

TÜBİTAK tarafından Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası işbirliğiyle geçen yıl geliştirilen "Market Fiyatı" uygulamasının vatandaşlar için kolaylık sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

http://marketfiyati.org.tr, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturarak alışverişte şeffaflığı güçlendiriyor, doğru ve hızlı karşılaştırma imkanı sunuyor. Mobil uygulamamız, barkod okuyucu özelliğiyle market rafında anında fiyat karşılaştırması yapılmasına da imkan sağlıyor. Hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerle vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

BAKLAVAYA DA ZAM YOK

Öte yandan iftar sofralarını süsleyen yegane tatlıların başında yer alan baklavaya da Ramazan'da zam yapılmayacak. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım dün yaptığı açıklamada "Tüketicilerimiz rahat olsunlar" diyerek bu yıl hem Ramazan'da, hem de bayramda baklava fiyatlarının sabit tutulacağını duyurdu.

Alışveriş, Teknoloji, Ekonomi, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Market alışverişlerinde yeni dönem! 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:30:41. #7.11#
SON DAKİKA: Market alışverişlerinde yeni dönem! 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.