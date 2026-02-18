Market alışverişlerinde yeni dönem! 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getiren "marketfiyati.org.tr"nin, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturarak, alışverişte şeffaflığı güçlendirdiğini, doğru ve hızlı karşılaştırma imkanı sunduğunu bildirdi.

Kacır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ramazan öncesinde vatandaşlar tarafından fiyat karşılaştırmasına imkan sağlayan söz konusu uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

VATANDAŞA BÜYÜK KOLAYLIK

TÜBİTAK tarafından Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası işbirliğiyle geçen yıl geliştirilen "Market Fiyatı" uygulamasının vatandaşlar için kolaylık sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

http://marketfiyati.org.tr, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturarak alışverişte şeffaflığı güçlendiriyor, doğru ve hızlı karşılaştırma imkanı sunuyor. Mobil uygulamamız, barkod okuyucu özelliğiyle market rafında anında fiyat karşılaştırması yapılmasına da imkan sağlıyor. Hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerle vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

BAKLAVAYA DA ZAM YOK

Öte yandan iftar sofralarını süsleyen yegane tatlıların başında yer alan baklavaya da Ramazan'da zam yapılmayacak. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım dün yaptığı açıklamada "Tüketicilerimiz rahat olsunlar" diyerek bu yıl hem Ramazan'da, hem de bayramda baklava fiyatlarının sabit tutulacağını duyurdu.