Marmaris\'te Gençler için Yapay Zeka Eğitimi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Erasmus+ programı kapsamında düzenlenen "AI connects YOUth" projesiyle 6 ülkeden gelen 30 kişi yapay zeka araçlarının gençlik çalışmalarına entegrasyonu için eğitim alıyor.

Almanya, Türkiye, İtalya, Sırbistan, Slovakya ve Kuzey Makedonya'dan gelen katılımcılar, 1-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen programda dijital araçların kullanımı ve teknolojik çözümler üzerine uygulamalı çalışmalar yürütüyor.

Proje eğitmenlerinden Dr. İbrahim Dikici tarafından verilen eğitimlerde, yapay zeka araçlarının kullanımı, veri analizi ve bu teknolojilerin etik boyutları ele alınıyor.

Eğitimlerde özellikle dezavantajlı gençlerin teknoloji yoluyla toplumsal katılımını artırmaya yönelik dijital yaklaşımlar ön plana çıkarılıyor.

Katılımcılar, eğitim süresince edindikleri teorik bilgileri pratik oturumlarla destekleyerek kendi ülkelerinde uygulayabilecekleri proje fikirleri ve dijital çözümler geliştiriyor.

Kaymakam Kaya'ya ziyaret

Proje kapsamında katılımcılar, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Yerel yönetimler ile gençlik çalışmaları ve dijital dönüşüm konularında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, uluslararası iş birliklerinin yerel düzeyde güçlendirilmesi ve kamu kurumlarıyla koordinasyon süreçleri değerlendirildi.

Yapay zeka temelli bir rehberin de hazırlanacağı proje sonunda, üretilen dijital içeriklerin ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin katılımcıların ülkelerinde de hayata geçirilmesi hedefleniyor.