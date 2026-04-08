Marmaris'te Gençler için Yapay Zeka Eğitimi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Gençler için Yapay Zeka Eğitimi

Marmaris\'te Gençler için Yapay Zeka Eğitimi
08.04.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erasmus+ projesi kapsamında 6 ülkeden 30 genç yapay zeka ve dijital araçlar eğitimi alıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Erasmus+ programı kapsamında düzenlenen "AI connects YOUth" projesiyle 6 ülkeden gelen 30 kişi yapay zeka araçlarının gençlik çalışmalarına entegrasyonu için eğitim alıyor.

Almanya, Türkiye, İtalya, Sırbistan, Slovakya ve Kuzey Makedonya'dan gelen katılımcılar, 1-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen programda dijital araçların kullanımı ve teknolojik çözümler üzerine uygulamalı çalışmalar yürütüyor.

Proje eğitmenlerinden Dr. İbrahim Dikici tarafından verilen eğitimlerde, yapay zeka araçlarının kullanımı, veri analizi ve bu teknolojilerin etik boyutları ele alınıyor.

Eğitimlerde özellikle dezavantajlı gençlerin teknoloji yoluyla toplumsal katılımını artırmaya yönelik dijital yaklaşımlar ön plana çıkarılıyor.

Katılımcılar, eğitim süresince edindikleri teorik bilgileri pratik oturumlarla destekleyerek kendi ülkelerinde uygulayabilecekleri proje fikirleri ve dijital çözümler geliştiriyor.

Kaymakam Kaya'ya ziyaret

Proje kapsamında katılımcılar, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Yerel yönetimler ile gençlik çalışmaları ve dijital dönüşüm konularında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, uluslararası iş birliklerinin yerel düzeyde güçlendirilmesi ve kamu kurumlarıyla koordinasyon süreçleri değerlendirildi.

Yapay zeka temelli bir rehberin de hazırlanacağı proje sonunda, üretilen dijital içeriklerin ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin katılımcıların ülkelerinde de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Marmaris, Gençlik, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 19:57:30. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.