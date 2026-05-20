Matematik Müzesi Açıldı

20.05.2026 17:10
Orhangazi'de matematiği somut hale getiren müze açıldı, 100'den fazla materyal ve 160 başlık içeriyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde kurulan Orhangazi Matematik Müzesi'nin açılışı yapıldı.

İlçedeki Orhangazi Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Ersin Öztürk, kapsamlı bir matematik müzesi kurulması için yaklaşık 4 yıl materyal biriktirdi.

Öztürk, öğrencilere matematiği dokunarak, hissederek ve somutlaştırarak sevdirmek amacıyla ilçede matematik müzesi kurmaya karar verdi.

Çok sayıda meslektaşının desteğini alan Ersin Öztürk, Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü, BUÜ Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu ve Orhangazi Belediyesi destekleriyle hayalindeki müzeyi gerçeğe dönüştürdü.

Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu'nda "Orhangazi Matematik Müzesi" adıyla açılışı yapılan müzede çarpanlara ayırma, özdeşlikler, Galton kutusu, Klein şişesi, soyut matematik, topolojik düğümler, 19. yüzyılda dünyada bilinen çok popüler bulmacalar, oyunlar gibi çok sayıda materyal yer alıyor.

Müzenin açılışında konuşan Ersin Öztürk, matematiğin soyut dünyasını somut eserlerle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Matematiği ders olmaktan çıkarıp bir kültür, sanat ve keşif alanı olmasını amaçladıklarını belirten Öztürk, "Bugün bir hayalime kavuşmanın büyük sevinci içerisindeyim. Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Orhangazi Matematik Müzesi'nde 160 farklı başlık, 100'den fazla materyal, 65 poster, matematik tarihini anlatan materyaller, elektronik oyunlar, zeka soruları ve matematiksel bulmacalar bulunmaktadır. Müzenin açılışına destek veren başta Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Meslek Yüksekokulu Müdürümüze ve desteklerini esirgemeyen arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, böyle bir müzeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Temel bilimlerin en önemli alanlarından birinin matematik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çiftçi, matematiğin sadece problem ve formülden ibaret olmadığını, düşünceyi zorlayan, analitik düşünmeyi zorlayan, problem çözmeyi teşvik eden en önemli alanlardan biri olduğunu belirtti.

Hayatın her alanında matematiğin olduğunu dile getiren Çiftçi, "Öğrencilerimizin matematiğe önem vermelerini, değer vermelerini, tüm medeniyetlerin ve teknolojilerin ona çok şey borçlu olduğunu söylemek istiyorum. Müzenin açılışında emeği geçen Ersin öğretmenimize teşekkür ediyorum. Üniversite olarak açılıştan son derece memnunuz." ifadesini kullandı.

Açılışa, Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şekip Esat Hayber'in yanı sıra çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından müzenin açılış kurdelesi kesildi, ardından davetliler müzede incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

