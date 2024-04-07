Hey gidi günler hey… Yaşlı teknoloji kurtları buraya. Sizler için gerçekten özel bir içerik hazırladık. 32 yıl önce yani tarihler 16 Nisan 1992 yılını gösterdiğinde hayatımıza Windows 3.0'a yönelik önemli bir güncelleme olan Windows 3.1 girdi. Bu güncellemeyle birlikte yılların efsanesi "Mayın Tarlası" oyunu ile tanıştık. İşte ikonik oyunun hikayesi ve Mayın Tarlası oyunu ne zaman piyasaya çıktı sorusunun cevabı…
Mayın Tarlası oyunu ne zaman çıktı? İşte ikonik oyunun hikayesi!
Tarihler 16 Nisan 1992 yılını gösterdiğinde Windows 3.0 kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınlandı. 3.0 sürümünü bir adım öteye taşıyacak olan 3.1 sürümü ile birlikte kullanıcıların işletim sistemlerinde birçok değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerle birlikte bazı yeni özellikler de artık bilgisayarlara eklenmiş oldu.
Yaşlı teknoloji kurtları o günleri hatırlayacaktır. Zira bu güncelleme yayınlandığı gün doğan biri şu anda 32 yaşında. Bu sebeple biraz eskilere yolculuk ettiğimizi tekrar hatırlatırım. Windows 3.1 ile birlikte kalın ve italik biçimlendirmenin yanı sıra farklı boyutlarda da bozulmadan gözükebilen TrueType yazı tipi türü eklendi.
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Şimdiki teknoloji ile kıyaslandığında bu özellikle dalga geçebilirsiniz. Ancak o dönemde bu bir devrim sayılıyordu. Ayrıca bahsi geçen TrueType yazı tipi kullandığınız en yeni Windows cihazlarda bile hala standart olarak sunulmakta. Meşhur Arial'de TrueType ile birlikte eklendi.
O dönem için devrim olsa da yazı fontları şu an bizim için sıkıcı. Biz gelelim asıl hikayeye. Yani Mayın Tarlas oyununa. Windows XP ile büyüyen nesil bilir işletim sistemindeki yerleşik (default) oyunlar internet bağlantısının sık sık kesildiği dönemlerde bir kurtarıcıydı.
O dönem en çok oynanan oyunlardan olan Mayın Tarlası da Windows 3.1 ile birlikte geldi. Oyun aslında oldukça basitti. Bastığınız karenin altında mayın varsa patlıyordu ve yanıyordunuz. Boş karelerin etraflarında ise bazı rakamlar yer alıyordu. 1, 2 ve 3 şeklindeki bu rakamlar aslında bahsi geçen karenin etrafında kaç mayın olduğunu size bildiriyordu.
Bu rakamları dikkate alarak siz de hangi karede mayın olmadığını bulmaya çalışıyordunuz. O dönem birçok kişi "Mayın Tarlası oyunu nasıl oynanıyor?" sorusunun cevabından habersizdi ve bu sebeple rastgele karelere basıyordu.
Peki siz Mayın Tarlası efsanesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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