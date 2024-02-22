MediaTek Dimensity 9400 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

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Mobil işlemci pazarının başarılı oyuncularından MediaTek, kasım ayında amiral gemisi Dimensity 9300 yongasını piyasaya sürdü. Performans testi sonuçları ve kullanıcı deneyimlerini göz önüne aldığımızda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile kıyasıya bir rekabet içinde olan işlemcinin halefi için de çalışmalar hızla devam ediyor. Son olarak MediaTek Dimensity 9400 ile ilgili yeni bilgiler geldi. İşte MediaTek Dimensity 9400 özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

MediaTek Dimensity 9400 özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan MediaTek Dimensity 9400 işlemcisiyle ilgili yeni teknik detayları gözler önüne serdi. Buna göre yonga seti; Geekbench 6 tekli çekirdek testlerinden 2 bin 700 puan aldı ve bu selefine göre yüzde 19,3'lük bir artışa işaret ediyor. Bunun dışında çoklu çekirdek puanı ise 9 bin 800. Bu da aynı şekilde yüzde 24,7'lik bir artış olduğu anlamına geliyor.

MediaTek Dimensity 9400'da Immortalis G9xx serisi bir GPU karşımıza çıkacak. Söz konusu grafik birimi GFXBench Aztec Ruins testlerinde 1440p çözünürlükte 110 FPS değerlerine ulaşmayı başardı. Bu, 9300 yongasının 1440p çözünürlükte 99 FPS'lik sonuçları ile karşılaştırıldığında yüzde 11,1'lik bir artışa denk geliyor.

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Geçmiş sızıntılara bakacak olursak, MediaTek'in bu yıl da ARM'in CPU ve GPU mimarilerine güvenmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra işlemci 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek ve güç verimliliğinde önceki modele kıyasla yüzde 32'lik bir artış sunacak. Son olarak yeni işlemcinin selefi gibi yılın sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Kısacası kasım ayı bu iş için uygun olabilir.

Kullanıcılara bilgi vermesi açısından geçen sene tanıtılan MediaTek Dimensity 9300 özellikleri şöyle;