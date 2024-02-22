MediaTek Dimensity 9400 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Mobil işlemci pazarının başarılı oyuncularından MediaTek, kasım ayında amiral gemisi Dimensity 9300 yongasını piyasaya sürdü. Performans testi sonuçları ve kullanıcı deneyimlerini göz önüne aldığımızda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile kıyasıya bir rekabet içinde olan işlemcinin halefi için de çalışmalar hızla devam ediyor. Son olarak MediaTek Dimensity 9400 ile ilgili yeni bilgiler geldi. İşte MediaTek Dimensity 9400 özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!
MediaTek Dimensity 9400 özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan MediaTek Dimensity 9400 işlemcisiyle ilgili yeni teknik detayları gözler önüne serdi. Buna göre yonga seti; Geekbench 6 tekli çekirdek testlerinden 2 bin 700 puan aldı ve bu selefine göre yüzde 19,3'lük bir artışa işaret ediyor. Bunun dışında çoklu çekirdek puanı ise 9 bin 800. Bu da aynı şekilde yüzde 24,7'lik bir artış olduğu anlamına geliyor.
MediaTek Dimensity 9400'da Immortalis G9xx serisi bir GPU karşımıza çıkacak. Söz konusu grafik birimi GFXBench Aztec Ruins testlerinde 1440p çözünürlükte 110 FPS değerlerine ulaşmayı başardı. Bu, 9300 yongasının 1440p çözünürlükte 99 FPS'lik sonuçları ile karşılaştırıldığında yüzde 11,1'lik bir artışa denk geliyor.
Samsung-Qualcomm anlaşmasına MediaTek hamlesi!
Geçmiş sızıntılara bakacak olursak, MediaTek'in bu yıl da ARM'in CPU ve GPU mimarilerine güvenmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra işlemci 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek ve güç verimliliğinde önceki modele kıyasla yüzde 32'lik bir artış sunacak. Son olarak yeni işlemcinin selefi gibi yılın sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Kısacası kasım ayı bu iş için uygun olabilir.
Kullanıcılara bilgi vermesi açısından geçen sene tanıtılan MediaTek Dimensity 9300 özellikleri şöyle;
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce MediaTek Dimensity 9400 kullanıcıları memnun edebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › MediaTek Dimensity 9400 Özellikleri ve Çıkış Tarihi - Son Dakika Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı. TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün taşınıp taşınmayacağına karar verileceğini söyledi. Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi. Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti. Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.
ÖzellikDetaylarFabrikasyon Süreci4 nmCPU Çekirdekleri– 1x 3.25 GHz Cortex X4 – 3x 2.85 GHz Cortex X4 – 4x 2.0 GHz Cortex A720GPUArm Immortalis-G720 MC12GPU Performansı%46 daha hızlı, %40 daha az güç tüketimiIşın İzleme Performansı%46 daha iyiYonga Seti Performansı– Tekli çekirdekte %15 artış – Çoklu çekirdekte %40 artışRAM DesteğiLPDDR5TDepolama DesteğiUFS 4.0Kamera Desteği320 Megapiksel kamera, 8K 30 FPS ve 4K 60 FPS video kaydıBağlantı ÖzellikleriWi-Fi 7, Bluetooth 5.4Yapay Zeka İyileştirmeleriVar, ciddi iyileştirmeler sağlar
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce MediaTek Dimensity 9400 kullanıcıları memnun edebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › MediaTek Dimensity 9400 Özellikleri ve Çıkış Tarihi - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün taşınıp taşınmayacağına karar verileceğini söyledi.
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.
Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?