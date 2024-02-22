MediaTek Dimensity 9400 Özellikleri ve Çıkış Tarihi - Son Dakika
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MediaTek Dimensity 9400 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

MediaTek Dimensity 9400 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

MediaTek, amiral gemisi Dimensity 9300'ün ardından Dimensity 9400 işlemcisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre, yeni işlemci daha yüksek performans sunacak ve önceki modele göre önemli bir artış sağlayacak. Ayrıca, 1440p çözünürlükteki oyun performansı da dikkat çekici bir şekilde gelişmiş durumda. MediaTek Dimensity 9400, yıl sonuna doğru tanıtılması bekleniyor ve kullanıcıları memnun edebilecek bir seçenek olabilir.

22.02.2024 14:12
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Mobil işlemci pazarının başarılı oyuncularından MediaTek, kasım ayında amiral gemisi Dimensity 9300 yongasını piyasaya sürdü. Performans testi sonuçları ve kullanıcı deneyimlerini göz önüne aldığımızda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile kıyasıya bir rekabet içinde olan işlemcinin halefi için de çalışmalar hızla devam ediyor. Son olarak MediaTek Dimensity 9400 ile ilgili yeni bilgiler geldi. İşte MediaTek Dimensity 9400 özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

MediaTek Dimensity 9400 özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan MediaTek Dimensity 9400 işlemcisiyle ilgili yeni teknik detayları gözler önüne serdi. Buna göre yonga seti; Geekbench 6 tekli çekirdek testlerinden 2 bin 700 puan aldı ve bu selefine göre yüzde 19,3'lük bir artışa işaret ediyor. Bunun dışında çoklu çekirdek puanı ise 9 bin 800. Bu da aynı şekilde yüzde 24,7'lik bir artış olduğu anlamına geliyor.

MediaTek Dimensity 9400'da Immortalis G9xx serisi bir GPU karşımıza çıkacak. Söz konusu grafik birimi GFXBench Aztec Ruins testlerinde 1440p çözünürlükte 110 FPS değerlerine ulaşmayı başardı. Bu, 9300 yongasının 1440p çözünürlükte 99 FPS'lik sonuçları ile karşılaştırıldığında yüzde 11,1'lik bir artışa denk geliyor.

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Geçmiş sızıntılara bakacak olursak, MediaTek'in bu yıl da ARM'in CPU ve GPU mimarilerine güvenmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra işlemci 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek ve güç verimliliğinde önceki modele kıyasla yüzde 32'lik bir artış sunacak. Son olarak yeni işlemcinin selefi gibi yılın sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Kısacası kasım ayı bu iş için uygun olabilir.

Kullanıcılara bilgi vermesi açısından geçen sene tanıtılan MediaTek Dimensity 9300 özellikleri şöyle;

ÖzellikDetaylarFabrikasyon Süreci4 nmCPU Çekirdekleri– 1x 3.25 GHz Cortex X4 – 3x 2.85 GHz Cortex X4 – 4x 2.0 GHz Cortex A720GPUArm Immortalis-G720 MC12GPU Performansı%46 daha hızlı, %40 daha az güç tüketimiIşın İzleme Performansı%46 daha iyiYonga Seti Performansı– Tekli çekirdekte %15 artış – Çoklu çekirdekte %40 artışRAM DesteğiLPDDR5TDepolama DesteğiUFS 4.0Kamera Desteği320 Megapiksel kamera, 8K 30 FPS ve 4K 60 FPS video kaydıBağlantı ÖzellikleriWi-Fi 7, Bluetooth 5.4Yapay Zeka İyileştirmeleriVar, ciddi iyileştirmeler sağlar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce MediaTek Dimensity 9400 kullanıcıları memnun edebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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