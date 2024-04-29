MediaTek, yeni 3nm yonga seti Dimensity 9400'ü tanıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

MediaTek, yeni 3nm yonga seti Dimensity 9400'ü tanıtıyor

MediaTek, yeni 3nm yonga seti Dimensity 9400\'ü tanıtıyor

Mobil işlemcilerin performansı artarken, MediaTek yeni bir 3nm yonga seti olan Dimensity 9400'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Bu işlemci, ARM'ın en yeni işlemci mimarisi olan BlackHawk ile gelecek ve rakiplerine karşı daha yüksek performans sergileyecek. Dimensity 9400, Cortex-X5 kullanan BlackHawk mimarisi sayesinde çoklu iş parçacığı kullanan görevlerde daha fazla performans gösterecek. Ayrıca, sekiz çekirdekli bir işlemci olan Dimensity 9400, daha güçlü bir soğutma ve verimlilik sunacak. 2024'ün son çeyreğinde tanıtılması planlanan Dimensity 9400, amiral gemisi seviyesinde bir işlemci olacak.

29.04.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mobil işlemciler günden güne daha da performanslı hale gelirken, üreticiler arasındaki rekabet de gittikçe artıyor. Bugün ortaya çıkan raporlara göre MediaTek, yeni bir 3nm yonga seti tanıtmaya hazırlanıyor. Dimensity 9400 olarak tanıtılacak işlemci, ARM'ın en yeni işlemci mimarisi "BlackHawk" ile gelecek. İşte MediaTek Dimensity 9400 detayları…

MediaTek Dimensity 9400, en büyük ve en güçlü işlemci olabilir

Önceki sızıntılarda en büyük işlemci olacağı ortaya çıkan Dimensity 9400'ün yeni çıkan özelliklerine bakacak olursak yeni yonga seti, Cortex-X5 kullanan BlackHawk mimarisi ile rakiplerini de eleyecek gibi duruyor. ARM ile MediaTek ortaklığıyla üretilen yeni işlemci, mimarisiyle birlikte A17 ve Qualcomm Oyron gibi işlemcilere karşı daha yüksek performans sergileyebilir.

MediaTek, yeni 3nm yonga seti Dimensity 9400'ü tanıtıyor

Bir diğer önemli konu ise Dimensity 9400, önceki versiyonu 9300'e benzer olarak verimlilik çekirdeklerine sahip olmayacak. Bu sayede çoklu iş parçacığı kullanan görevlerde daha fazla performans gösterebilir. Sızıntılara göre MediaTek'in işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4, A17 Pro, ve Qualcomm Nuvia'yı bile geçerek saat başına yapılan işlemde daha yüksek performans gösteriyor.

Orta segmentte fırtına! MediaTek Dimensity 6300 duyuruldu

Ortaya çıkan özelliklerinde Dimensity 9400'ün bir adet Cortex-X5 Prime, üç adet Cortex-X4 Prime, ve dört adet Cortex-A720 çekirdek olmak üzere sekiz çekirdekli 3nm bir işlemci olacak. Ayrıca daha önceki modellerinde ortaya çıkan sorunlara da dikkat etmesi beklenen MediaTek'in yeni yonga setinde daha güçlü bir soğutma ve verimlilik sunacağı söyleniyor.

2024'ün son çeyreğinde tanıtılması öngörülen Dimensity 9400, amiral gemisi seviyesinde bir işlemci olup, yapay zeka özelliklerine ve LPDDR5T desteğine de ev sahipliği yapacak.

Peki ya siz MediaTek Dimensity 9400 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce performansı rakiplerini geride bırakabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Mimar, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji MediaTek, yeni 3nm yonga seti Dimensity 9400'ü tanıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
17:21 Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz’e soruşturma açtı Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:08 5,5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi, ameliyatın ardından hayatını kaybetti 5,5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi, ameliyatın ardından hayatını kaybetti
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 17:35:34. #1.12#
SON DAKİKA: MediaTek, yeni 3nm yonga seti Dimensity 9400'ü tanıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement