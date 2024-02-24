Birkaç gün önce artık akıllı telefon üretmeyeceğini açıklayan Meizu, yakında son akıllı telefonunu da gözler önüne sürecek. Şirketin amiral gemisi modeli Meizu 21 Pro için tarih veren şirket, birkaç gün sonra bir akıllı telefon için son kez karşımıza çıkacak.
Meizu 21 Pro ne zaman tanıtılacak?
Son dönemde geriye doğru giden akıllı telefon pazarı Çinli şirketi de etkiledi. Satış tarafında istediği rakamları elde edemeyen Meizu, akıllı telefon üretimi için havlu attı. Her ne kadar piyasadan çekilmiş olsa da üretilmiş olan modelleri de tanıtacak olan şirket, şimdi muhtemelen son akıllı telefon modeli Meizu 21 Pro için lansman duyurusu yaptı.
29 Şubat'ta Çin'de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak olan Meizu 21 Pro, sızıntılara göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alıyor. 16GB RAM bellekle donatılacak olan cihaz, 1TB'a kadar dahili depolama seçenekleri ile gelecek. Kasanın içerisinde bulunan 4800 mAh'lik pilden beslenen cihaz, bu pil için 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak.
Piyasadan çekiliyor: Çinli şirket akıllı telefon üretimini durdurdu!
6,7 inç büyüklüğündeki 2K AMOLED ekranı ile göz dolduracak olan 21 Pro, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekranın üzerinde 40 Megapiksellik selfie kamerasını barındıran 21 Pro, arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir lens kullanacak. Bunun hemen altında ise 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 8 Megapiksel telefoto lens bulunacak.
Şimdilik kesin olmasa da 800-850 Dolar gibi bir fiyatla satışa çıkacak olan Meizu 21 Pro, 29 Şubat'ta karşımızda olacak. Tabi şirket üretime devam etmese de sattığı tüm ürünler için onarım hizmetini sürdürecek.
Meizu 21 Pro özellikleri!
Son Dakika › Teknoloji › Meizu, Son Akıllı Telefonu Meizu 21 Pro'yu Tanıtacak - Son Dakika Sağlık sorunları nedeniyle 15 gün önce görevi bırakan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak 62 yaşında hayatını kaybetti. Kavlak'ın cenazesi yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde açılan 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı apar topar kaldırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatlerinin 40 saate düşürüleceği tartışmalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın." dedi. Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte Haberler.com'a yaptığı açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Elles, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." dedi. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var. Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandı. İrfan'ın adale sakatlığı ve yırtık oluştuğu belirtilirken, Osayi'nin durumu henüz net değil. Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin istediği Sakarya'da vatandaşlara hitap etti. Alanda 60 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.
İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3RAM Bellek16GBDepolama1TB'a kadar dahili depolama seçenekleriEkran6,7 inç 2K AMOLED, 120Hz yenileme hızıÖn Kamera40 MegapikselArka Kameralar– Ana kamera: 50 Megapiksel– Ultra geniş açılı kamera: 12 Megapiksel– Telefoto lens: 8 MegapikselPil4800 mAh, 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarjFiyat800-850 Dolar
Son Dakika › Teknoloji › Meizu, Son Akıllı Telefonu Meizu 21 Pro'yu Tanıtacak - Son Dakika
Sağlık sorunları nedeniyle 15 gün önce görevi bırakan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak 62 yaşında hayatını kaybetti. Kavlak'ın cenazesi yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde açılan 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı apar topar kaldırıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatlerinin 40 saate düşürüleceği tartışmalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın." dedi.
Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte Haberler.com'a yaptığı açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Elles, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." dedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandı. İrfan'ın adale sakatlığı ve yırtık oluştuğu belirtilirken, Osayi'nin durumu henüz net değil.
Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin istediği Sakarya'da vatandaşlara hitap etti. Alanda 60 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.
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