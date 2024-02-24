Meizu, Son Akıllı Telefonu Meizu 21 Pro\'yu Tanıtacak

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Birkaç gün önce artık akıllı telefon üretmeyeceğini açıklayan Meizu, yakında son akıllı telefonunu da gözler önüne sürecek. Şirketin amiral gemisi modeli Meizu 21 Pro için tarih veren şirket, birkaç gün sonra bir akıllı telefon için son kez karşımıza çıkacak.

Meizu 21 Pro ne zaman tanıtılacak?

Son dönemde geriye doğru giden akıllı telefon pazarı Çinli şirketi de etkiledi. Satış tarafında istediği rakamları elde edemeyen Meizu, akıllı telefon üretimi için havlu attı. Her ne kadar piyasadan çekilmiş olsa da üretilmiş olan modelleri de tanıtacak olan şirket, şimdi muhtemelen son akıllı telefon modeli Meizu 21 Pro için lansman duyurusu yaptı.

29 Şubat'ta Çin'de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak olan Meizu 21 Pro, sızıntılara göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alıyor. 16GB RAM bellekle donatılacak olan cihaz, 1TB'a kadar dahili depolama seçenekleri ile gelecek. Kasanın içerisinde bulunan 4800 mAh'lik pilden beslenen cihaz, bu pil için 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak.

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6,7 inç büyüklüğündeki 2K AMOLED ekranı ile göz dolduracak olan 21 Pro, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekranın üzerinde 40 Megapiksellik selfie kamerasını barındıran 21 Pro, arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir lens kullanacak. Bunun hemen altında ise 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 8 Megapiksel telefoto lens bulunacak.

Şimdilik kesin olmasa da 800-850 Dolar gibi bir fiyatla satışa çıkacak olan Meizu 21 Pro, 29 Şubat'ta karşımızda olacak. Tabi şirket üretime devam etmese de sattığı tüm ürünler için onarım hizmetini sürdürecek.

Meizu 21 Pro özellikleri!