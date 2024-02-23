Mercedes-Benz, 2030\'dan sonra sadece elektrikli araçlar satma planından vazgeçti

Mercedes-Benz, 2030 yılına kadar olan süreçte "Only EV" (Sadece elektrikli araç) planı yapmıştı. Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2030'dan sonra sadece elektrikli araçlar satma planından geri adım attığını duyurdu. Peki bu karar mantıklı mı? İşte haberin detayları…
Mercedes-Benz 2030'dan sonra sadece elektrikli araç satmayı planlıyordu
Sadece üç yıl önce Mercedes, 2030 yılına kadar sadece elektrikli araç satacağını söyleyerek plug-in güç aktarma organları konusunda oldukça iddialı olduğunu göstermişti. O dönemde şirket, içten yanmalı çalışan araçları tamamen ortadan kaldıracağını söylerken, "pazarların izin verdiği yerlerde" uyarısını da eklemişti.
Görünen o ki piyasa Mercedes'in planlarını gerçekleştirmesine izin vermiyor. Şirket bugün yaptığı dördüncü çeyrek kazanç açıklamasında satışlarının yalnızca yüzde 50'sinin tamamen elektrikli olmasını beklediğini söyledi ki bu da bir zamanların parlak görünümünden önemli bir düşüş anlamına geliyor.
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İçten yanmalı ve hibrid araçlar önümüzdeki yıllarda da şirketin geleceğinin bir parçası olmaya devam edecek. Şirketin CEO'su Ola Källenius yaptığı açıklamada, elektrikli araç satışlarındaki artışın Kuzey Amerika'yı geride bıraktığı Avrupa'da bile Mercedes'in yakın zamanda sadece elektrikli araç satışlarına geçmeyi beklemediğini söyledi. "Açıkçası 2030'da %100 olmayacak… tüm Avrupa pazarı ve muhtemelen Mercedes tarafı da dahil" açıklaması yaptı.
Elon Musk uyarılarda bulunmuştu
Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin 2024'te önemli ölçüde daha yavaş satış büyümesine hazırlandığı konusunda uyarırken, Rivian ve Lucid gibi yalnızca elektrikli araç üreten şirketler, üretimin bu yıl sabit kalmasını beklediklerini söyledi. GM ve Ford gibi diğer şirketler ise fabrika inşaatlarını erteledi ya da modellerini iptal etti.
Elektrikli araç satışları geçen yıl ABD'de toplam rakamın yaklaşık yüzde 8'ine ulaşırken, Avrupa'da yüzde 13'ünü temsil etti. Satışlar hala artıyor, ancak müşteriler fiyat konusunda daha seçici hale gelirken, şarj süresi ve güvenilirlik konusundaki endişelerini de dile getiriyorlar.
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Son Dakika › Teknoloji › Mercedes-Benz, 2030'dan sonra sadece elektrikli araçlar satma planından vazgeçti - Son Dakika
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