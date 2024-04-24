Mercedes, tamamen elektrikli G Serisi SUV'sini tanıttı - Son Dakika
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Teknoloji

Mercedes, tamamen elektrikli G Serisi SUV'sini tanıttı

Mercedes, tamamen elektrikli G Serisi SUV\'sini tanıttı

Mercedes, ikonik G Serisi'nin tamamen elektrikli versiyonunu tanıttı. Elektrikli G Serisi, daha fazla teknoloji ve off-road kapasitesi sunuyor. Aracın özellikleri arasında dört elektrik motoru, G-Turn ve G-Cornering teknolojileri, yüksek kapasiteli batarya, su geçirmezlik ve dayanıklılık, hızlı şarj yeteneği, yüksek performans, çevresel sürdürülebilirlik ve gelişmiş iç tasarım yer alıyor. Başlangıç fiyatının 180 bin dolar civarında olması bekleniyor.

24.04.2024 15:09
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Mercedes, tamamen elektrikli G Serisi SUV'sini resmi olarak tanıttı. 1979'dan beri ikonik hale gelen G Serisi, şimdi yeni bir teknolojik dönemi temsil ediyor. Elektrikli G-Class, içten yanmalı versiyonlarına kıyasla daha fazla teknoloji ve off-road kapasitesi sunuyor. İşte bu yeni elektrikli SUV'nin fiyatı ve özellikleri:

Elektrikli Mercedes G Serisi fiyatı ve özellikleri

Elektrikli G Serisi, dört elektrik motoruyla çalışıyor ve her tekerlek için bir motor kullanıyor. G 580 with EQ Technology olarak adlandırılan bu yeni G Serisi, 116 kWh'lik bir bataryaya sahip ve 0-100 kilometre hıza 4.7 saniyede ulaşabiliyor.

Mercedes, tamamen elektrikli G Serisi SUV'sini tanıttı

Yeni G Serisi, G-Turn ve G-Cornering gibi yeni teknolojik özelliklerle dikkat çekiyor. G-Turn, aracın kendi ekseni etrafında dönmesini sağlarken, G-Cornering sıkı dönüşlerde iç arka tekerleklerin hızını azaltarak daha iyi yol tutuşu sağlıyor. Batarya, 1 inç kalınlığında bir koruyucu plakayla korunmuş ve 57,6 kilogram ağırlığında.

Elektrikli G Serisi için önemli değişiklik! İsmi…

İşte tamamen elektrikli Mercedes-Benz G Serisi SUV'nin özellikleri:

Dört elektrik motor: Her tekerlek için bir elektrik motoru ile donatılmış, bu da gelişmiş güç ve çekiş sağlıyor.

G-Turn teknolojisi: Aracın kendi ekseni etrafında dönmesini sağlayarak sıkı manevralar yapma yeteneği sunuyor.

G-Cornering: Sıkı dönüşlerde iç arka tekerleklerin hızını azaltarak daha iyi yol tutuşu sağlıyor.

116 kWh batarya kapasitesi: Yüksek kapasiteli batarya, 402 kilometre EPA menzili sunuyor ve karbon fiber bir kaplama ile güçlendirilmiş.

Su geçirmezlik ve dayanıklılık: Araç, suyun içinde 33.5 inç derinliğe kadar yüzebiliyor ve diğer G-Class modellerinden daha fazla dayanıklılık sağlıyor.

Yerden yükseklik ve Off-Road yetenekleri: Elektrikli G Serisi, ek yerden yükseklik ve daha fazla yaklaşım açısıyla donatılmış, bu da off-road performansını artırıyor.

Hızlı şarj yeteneği: 200 kW'a kadar hızlı şarj kapasitesi sunuyor, bu da hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor.

Yüksek performans: 579 beygir gücü ve 0-100 km hıza 4.7 saniyede ulaşabilme kapasitesi ile yüksek performans sunuyor.

İç tasarım ve teknoloji: 12.3 inç dokunmatik ekran ve gelişmiş teknolojik özelliklerle donatılmış.

Çevresel Sürdürülebilirlik: Elektrikli olduğu için sıfır emisyon sunuyor ve Mercedes'in sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tasarlanmış.

Mercedes, tamamen elektrikli G Serisi SUV'sini tanıttı

Batarya teknolojisi, Mercedes'in Sila ortaklığından elde edilen silikon-anot teknolojisini kullanmıyor, ancak dayanıklılık ve verimlilik konusunda ileri düzeyde. Elektrikli G Serisi, su geçirmez özelliği sayesinde diğer G Serisi modellerinden 5.9 inç daha derin suda hareket edebiliyor. Mercedes-Benz elektrikli G Serisi SUV aracın başlangıç fiyatının 180 bin dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Mercedes-Benz, elektrikli G Serisi ile elektrikli SUV pazarında yeni bir sayfa açıyor. CEO Ola Källenius, elektrikli araçlara olan talebin bölgeler arasında farklılık gösterdiğini belirtiyor. Ancak yine de Mercedes, 2024'te elektrikli G Serisi'nin teslimatlarına başlayacak. Bu yeni elektrikli SUV, Mercedes'in elektrifikasyon hedeflerine bağlı kalması açısından önemli ve şirketin gelecekteki başarısı için kritik bir rol oynayabilir.

Siz bu yeni SUV hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Mercedes, tamamen elektrikli G Serisi SUV'sini tanıttı - Son Dakika

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