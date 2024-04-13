Meta AI, Instagram\'da yapay zeka sohbet özelliğini kullanıma açtı

Meta, yapay zeka devriminin biraz gerisinde kalsa da kendi yapay zeka ile sohbet botunu geliştiriyor. Meta kısa süre önce WhatsApp ile karşımıza çıkan Meta AI botunu şimdi de Instagram'da kullanıma açtı.. Ancak şu an için bu Instagram yapay zeka botu henüz deneme aşamasında. Peki ama bu Instagram yapay zeka özelliği neler sunuyor ve nasıl kullanılacak?
Meta AI yapay zeka ile sohbet özelliği Instagram için geliyor
Yapay zeka için büyük yatırımlar yapan Meta, sonunda bu yatırımların meyvesini almaya başladı. Buna göre önce WhatsApp için gelen Meta AI sohbet botu artık Instagram'da karşımızda. Şu an için beta kullanıcılarına açılan özellik, yakında tüm Instagram kullanıcıları için açık hale gelecek.
Meta AI ile sohbet etmek bir arkadaşınızla Instagram DM ile yazışmaktan farksız. Ancak şu an için Instagram beta kullanıcılarının hepsinde de bu yapay zeka özelliği bulunmuyor. Instagram'da karşımıza çıkan ve ChatGPT gibi sohbet edebileceğiniz bu yapay zeka, aslında WhatsApp'a eklenenden farklı değil.
Meta'nın bu yapay zeka botunda kendi geliştirdiği bir dili Llama 2 yer alıyor. Bildiğiniz gibi Meta, Llama 3 yapay zeka dilini de geliştirme aşamasında. Instagram DM ile konuştuğunuz yapay zeka tavsiyelerde bulunabiliyor. Yine Meta AI'ye açılır menü ile önceden belirlenmiş isteklerde de bulunmak mümkün.
Instagram'dan reşit olmayanlar için yeni özellik!
Meta AI, ChatGPT rakibi olmaktan henüz uzak olsa da Instagram, WhatsApp ve Messenger içinde yapay zeka kullanmak da önemli bir avantaj. Bildiğiniz gibi Instagram yapay özellikleri Meta AI ile sınırlı değil. Daha önce de Instagram hikayeler için yapay zeka destekli yeniden yazma, sanal arkadaş gibi özellikler ortaya çıktı. Ancak bu özellikler de henüz deneme aşamasında.
Bu yeni Instagram yapay zeka mesaj botu özelliği ile şu an için sadece sohbet etmek mümkün. Kısacası ChatGPT'nin ilk zamanlarını hatırlatan mesaj botu, henüz yaratıcı yapay zeka özellikleri sunmuyor. Ancak ileride Meta AI ile gönderi, hikaye ve reels oluşturma için de üretken yapay zeka desteği karşımıza çıkarsa şaşırmamak gerekiyor.
Peki sizce Meta AI, yapay zeka sohbet botu gerçekten de kullanışlı bir yapay zeka özelliği mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › Meta AI, Instagram'da yapay zeka sohbet özelliğini kullanıma açtı - Son Dakika
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