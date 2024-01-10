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Meta, Instagram ve Facebook'ta gençlere yönelik içeriklere sınırlama getiriyor - Son Dakika
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Meta, Instagram ve Facebook'ta gençlere yönelik içeriklere sınırlama getiriyor

Meta, dünya genelinde çocukları zararlı içeriklerden koruma ile ilgili gelen çağrılardan sonra Instagram ve Facebook'ta gençlere yönelik içeriklere sınırlama getireceğini duyurdu. Bu hamle gençlerin intihar, kendine zarar verme ve yeme bozuklukları gibi hassas içeriklere rastlamasını daha zor hale getirecek. Meta'nın bu önlemlerle daha 'yaşa uygun' bir deneyim sunmayı hedeflediği belirtildi.

10.01.2024 - 12:00,  Güncelleme: 12:21
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Meta, dünya genelinde çocukları zararlı içeriklerden koruma ile ilgili gelen çağrılardan sonra yaptığı açıklamada Instagram ve Facebook'ta gençlere yönelik içeriklere sınırlama getireceğini veInstagram'da ek arama terimlerinin sınırlı olacağını açıkladı.

Meta'ya göre, bu hamle gençlerin Instagram'daki Arama ve Keşfet gibi özellikleri kullanırken intihar, kendine zarar verme ve yeme bozuklukları gibi hassas içeriklere rastlamasını daha zor hale getirecek.

Mark Zuckerberg'in şirketi Meta, önümüzdeki haftalarda hayata geçmesi beklenen bu önlemlerin daha "yaşa uygun" bir deneyim sunmaya yardımcı olacağını söyledi.

Meta, hem ABD'de hem de Avrupa'da uygulamalarının bağımlılık yarattığı ve gençler arasında bir ruh sağlığı krizine neden olduğu iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

ABD'nin California ve New York gibi 33 eyaletinin başsavcıları, şirket hakkında ekim ayında, platformlarının tehlikeleri konusunda halkı sürekli yanıltmakla suçlayarak dava açtı.

Avrupa'da ise Avrupa Komisyonu, Meta'nın çocukları yasadışı ve zararlı içeriklere karşı nasıl koruduğuna dair bilgi istedi.

Sınırlama, eski bir Meta çalışanının Senato'da yaptığı ifade sonrasında geldi; bu çalışan şirketin platformlarındaki gençlerin maruz kaldığı taciz ve diğer zararları bildiğini, ancak bunlara karşı önlem almadığını iddia etti.

Çalışan, Arturo Bejar, şirketi Facebook ve Instagram'da daha olumlu davranışlara yönlendirmek ve gençlerin hoş olmayan deneyimleri yönetmelerine daha iyi araçlar sağlamak için tasarım değişiklikleri yapmasını istedi.

Meta, gelen baskılar sonrası Instagram ve Facebook'ta gençlere yönelik içeriklere sınırlama getiriyor
Meta, Instagram ve Facebook\'ta gençlere yönelik içeriklere sınırlama getiriyor
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Teknoloji
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Instagram, Facebook, Sosyal Medya, Teknoloji, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Meta, Instagram ve Facebook'ta gençlere yönelik içeriklere sınırlama getiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meta, Instagram ve Facebook'ta gençlere yönelik içeriklere sınırlama getiriyor - Son Dakika
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