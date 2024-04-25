Meta'nın 2024 Yılı Birinci Çeyrek Finansal Raporu - Son Dakika
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Teknoloji

Meta'nın 2024 Yılı Birinci Çeyrek Finansal Raporu

Meta, 2024 yılının birinci çeyreğinde toplamda 36.46 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin net geliri ise 12.37 milyar dolar olarak açıklandı. Reklam gelirleri yüzde 27 artarken, Reality Labs birimi 3.85 milyar dolar zarar etti. Meta, yılın ikinci çeyreğinde 36.5 milyar dolar ile 39 milyar dolar arasında bir gelir hedefliyor.

25.04.2024 17:10
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2024'ün ilk çeyreğinin bitmesiyle birlikte şirketler, finansal raporlarını yayınlamaya başladı. Son olarak Meta da mali verilerini paylaştı. Peki şirket kaç para kazandı? İşte Meta'nın 2024 yılının birinci çeyreğine ilişkin finansal raporu ve elde ettiği gelir…

Meta ne kadar gelir elde etti?

Paylaşılan bilgilere göre Meta, toplamda 36.46 milyar dolar gelir elde etti. Bu noktada beklentiler 36.16 milyar dolardı. Firmanın net geliri ise 12.37 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam, önceki yıla göre iki katından fazla arttı.

Meta'nın 2024 Yılı Birinci Çeyrek Finansal Raporu

Şirketin reklam gelirleri yüzde 27 oranında artışla 35.64 milyar dolara çıkmışken, en çok merak edilen Reality Labs birimi ise 440 milyon gelir, 3.85 milyar dolar zarar etti. 2020 yılının sonundan beri toplam zarar 45 milyar doları aştı.

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Satış ve pazarlama maliyetlerini yüzde 16 oranında azaltan Meta, yılın ikinci çeyreğinde 36.5 milyar dolar ile 39 milyar dolar arasında bir gelir etmeyi bekliyor. Şirketin hedefini tutturup tutturamayacağını hep birlikte göreceğiz.

Meta, son dönemlerde yapay zeka çalışmalarına yoğun mesai harcıyor. Örneğin şirket, geçtiğimiz günlerde OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'ye rakip Meta AI'yı tanıttı. Hatta bu sohbet botunu sosyal medya platformları olan Instagram, Facebook ve WhatsApp'a entegre etmek için çalışmalara çoktan başladı.

Meta'nın 2024 Yılı Birinci Çeyrek Finansal Raporu

Bunun yanında şirket, yarı iletken üreticisi Qualcomm ile akıllı telefonları daha zeki hale getirecek bir anlaşma da yaptı. Bu nedenle şirket, önümüzdeki dönemlerde adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Meta'nın 2024 Yılı Birinci Çeyrek Finansal Raporu - Son Dakika

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