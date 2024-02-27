Micron, Dünyanın En Küçük UFS 4.0 Depolama Çipini Piyasaya Sürdü

Micron Technology, bir teknoloji şirketi olarak, dünyanın en küçük UFS 4.0 depolama çipini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu yeni çip, önceki UFS 3.1 sürümüne göre iki kat daha hızlı veri aktarım hızları ve yüzde 46 daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.
Micron UFS 4.0 özellikleri ve kullanım alanları
Amerika'nın önde gelen bellek yongası üreticisi Micron, MWC 2024 fuarında en son çözümünü duyurdu. Şirket bu çözümün sadece 9 x 13 milimetre boyutlarıyla şimdiye kadarki en kompakt UFS 4.0 paketi olduğunu açıkladı.
Çipin, 1 TB'a kadar kapasite ve mükemmel performans sunduğu belirtildi. Ayrıca, 4300 MB/s sıralı okuma ve 4000 MB/s sıralı yazma hızına sahip. Micron'un bu yeniliği, akıllı telefon üreticilerine daha hızlı ve verimli depolama çözümleri sunarak, cihaz performansını ve kullanıcı deneyimini iyileştirme fırsatı sunuyor.
Micron Technology'nin yeni UFS 4.0 depolama çipi, akıllı telefonların depolama kapasitelerini ve performansını radikal bir şekilde iyileştirecek.
AMD'de çip belirsizliği sürüyor! İşlemci pazarını etkileyecek mi?
Bu, kullanıcılara daha hızlı dosya transferleri ve daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlayacak. Ayrıca, enerji verimliliği konusunda da önemli iyileştirmeler getiriyor. Yüzde 46 daha düşük enerji tüketimi ile mobil cihazların pil ömrünü uzatıyor.
Micron'un daha küçük bir çözüm getirmesinin en önemli nedeni, daha büyük piller için daha fazla alan istediklerini söyleyen akıllı telefon OEM'lerinden gelen geri bildirimleri.
Amerikalı şirket bu ürünü ABD, Çin ve Kore'deki ortak müşteri laboratuvarlarında geliştirdi ve 232 katmanlı 3D NAND teknolojisi üzerine inşa etti.
Akıllı telefon piyasasına etkileri
Yeni UFS 4.0 depolama çipi, özellikle yüksek performanslı akıllı telefonlarda bir dönüm noktası olacak. Daha hızlı uygulama yüklemeleri ve geliştirilmiş kamera işlevselliği gibi kullanıcı deneyimlerini iyileştirecek.
Bu teknoloji, akıllı telefon üreticilerine, kullanıcıların artan depolama ve hız ihtiyaçlarını karşılamak için yeni olanaklar sunuyor. UFS 4.0 çipinin piyasaya sürülmesi, diğer üreticileri de benzer yenilikler yapmaya teşvik edebilir. Bu teknolojinin, akıllı telefonların yanı sıra tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer akıllı cihazlarda da kullanılması bekleniyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Micron, Dünyanın En Küçük UFS 4.0 Depolama Çipini Piyasaya Sürdü - Son Dakika
Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaştığı maçta Galatasaray'ın eski yıldızı Morutan mükemmel bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera'nın da bulunduğu 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla eski banka müdürü Seçil Erzan dahil 7 sanıklı dava dosyasına sanıkların telefonlarının incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu geldi. Seçil Erzan'ın telefonunda Oğuz Atilla ismiyle kayıtlı kişiyle Selçuk İnan'la ilgili konuşmasında, "Biraz kazandıralım geri alalım Selçuk düzgün çocuktur. Ona mesai harcamamız gerekiyor. Bir memnuniyet yakalarsak hepsini geri alırız." yazdığı görüldü.
TFF, Süper Lig'in 27. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının son dakikasında Fenerbahçe'ye verilen ve tartışmaları beraberinde getiren penaltı pozisyonuna da yer verildi. İşte VAR hakemi Erkan Engin ve orta hakem Cihan Aydın arasındaki diyaloglar...
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı sert açıklamalara aynı sertlikte yanıt verdi. Yıldırım'ın açıklamalarında, "FETÖ'nün amacı büyük kitleleri karşı karşıya getirmek ve onları çatıştırmak, devletin bekasını ortadan kaldırmaktır. Dursun Özbek'in bilinçsizce yapmış olduğu hadsiz açıklamaları tamda bu amaca hizmet etmektedir. FETÖ seviciliği ile sportif rekabette avantaj elde etmek alçaklıktır, şerefsizliktir" ifadeleri yer aldı.
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin kamerasına yansıdı.
Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi.
Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?