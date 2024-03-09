Microsoft, Avrupa\'da fiyat politikasıyla eleştiriliyor

Teknoloji

Son dönemin en çok konuşulan şirketlerinden Microsoft, bu kez de Avrupa ülkelerinde verdiği bulut bilişim hizmetlerinin fiyatlarıyla eleştiri oklarını üzerine çekti. Bölgede faaliyet gösteren bazı firmalar bir araya gelerek, şirketin adil olmayan bir fiyat politikası güderek rekabet şartlarını sağlamadığını iddia etti. Microsoft'un bu konuyla alakalı 2022 yılında da dava edildiğini biliyoruz. Görünen o ki, bu mesele daha uzun bir süre devam edecek. İşte tüm detaylar…

Microsoft, Avrupa piyasasında tekel mi olmaya çalışıyor?

Microsoft hakkındaki şikayetlere göre, firma kendi Azure hizmetini Windows üzerinde indirimli bir şekilde sunarken, rakiplerinin bulut uygulamalarının fiyatını hiç de makul olmayan bir seviyede tutuyor. Bu nedenle birçok kullanıcının istemese de Azure'u tercih etmek zorunda bırakıldığı, böylece Avrupa'daki kullanıcıların ciddi anlamda zarara uğratıldığı söyleniyor. Şirketin en büyük korkusunun ise, Avrupa Birliği'nin bu konuda devreye girmesi olduğu ifade ediliyor.

Microsoft'un kullanıcı menfaatini hiç gözetmeden tekel olmaya çalıştığını öne süren Avrupalı firmalar, şirkete acilen kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini düşünüyor. Geçtiğimiz haftalarda Dijital Pazarlama Düzenlemesi'ni yürürlüğe koyan Avrupa Birliği'nin konuya müdahale edip etmeyeceği merak konusu oldu. Microsoft yönetimi ise şu an için mesele hakkında herhangi bir açıklama yapmış değil. Günün sonunda, yaşanacak gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft'un uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.