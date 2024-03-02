Microsoft Edge'in yeni güncellemesi siteleri çökertti - Son Dakika
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Teknoloji

Microsoft Edge'in yeni güncellemesi siteleri çökertti

Microsoft Edge\'in yeni güncellemesi siteleri çökertti

Microsoft, Edge tarayıcısının web dünyasındaki payını büyütmek için yeni özellikler eklemeye çalışırken, kullanıcılar bellek hataları aldıklarını bildirdi. Edge'in son sürümü, belirli web sitelerinin düzgün yüklenmesini engelleyen bir hata içeriyordu ve Microsoft bu sorunu çözmek için geri çekme kararı aldı. Uzmanlar, hatanın Edge'in yerleşik güvenlik ve gizlilik ayarlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti ve kullanıcılar geçici bir çözüm olarak güvenlik düzeyini düşürmeyi deneyebileceklerini söyledi. Microsoft'un hatalı sürümü düzeltip yeniden yayınlaması bekleniyor.

02.03.2024 00:13
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Microsoft, Edge ile web dünyasındaki payını büyütmek istiyor. Bu kapsamda ise tarayıcısına Google Chrome gibi rakiplerde olmayan özellikler koymayı hedefliyor. Ancak yeni güncelleme kapsamında Edge'in siteleri bozduğu ortaya çıktı. Kullanıcılar, tarayıcıda bellek hataları aldığını bildirdi.

Microsoft Edge için siteleri çökerten hata

Edge web tarayıcısı için yayınlanan son kararlı sürüm, bellekle ilgili hatalara neden oluyor. Microsoft ise belirli web sitelerinin düzgün yüklenmesini engelleyen hataya karşı harekete geçti. Edge'in son sürümü geri çekildi.

Microsoft Edge'in yeni güncellemesi siteleri çökertti

Tarayıcının standart güncelleme kanal aracılığıyla yayınlanan Edge 122.0.2365.63 sürümü, tarayıcının "bu sayfayı açmak için yeterli bellek yok" veya "bu sayfada bir sorun var" mesajları göstermesitle sonuçlandı. Edge'in bu uyarıları verirken "Bellek yetersiz" hatasını günlüğe kaydettiği fark edildi.

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Sorunu araştıran uzmanlar, Edge'in yerleşik gelişmiş güvenlik ve gizlilik ayarlarıyla bağlantılı olduğunu gördü. Bu kapsamda hatayı şirkete bildiren kullanıcılar, "Sıkı" güvenlik düzeyini devre dışı bırakmanın veya "Web'de güvenliğinizi artırın" ayarını tamamen kapatmanın bellek hatalarını çözdüğünü keşfetti.

Bu geçici çözüm ilk olarak Microsoft'un destek forumlarında yayınlandı. Ayrıca Reddit gibi sosyal ağlarda da kullanıcılar geçici çözümün etkili olduğunu doğruladı.

Microsoft Edge'in yeni güncellemesi siteleri çökertti

Ancak soruna yanıt olarak Microsoft, 122.0.2365.63 sürümünü güncelleme kanallarından kaldırmayı tercih etti. Şu anda mevcut olan son kararlı sürümün 122.0.2365.59 olduğunu belirtmek gerekiyor. Microsoft'un bellek sorunlarına neden olan hatalı sürümü düzeltip yeniden yayınlaması muhtemel görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Microsoft Edge'in yeni güncellemesi siteleri çökertti - Son Dakika

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