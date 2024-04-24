Microsoft Teams, Safari ve Firefox tarayıcılarına da geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Microsoft Teams, Safari ve Firefox tarayıcılarına da geliyor

Microsoft Teams, Safari ve Firefox tarayıcılarına da geliyor

Microsoft Teams uygulamasının güncellenmiş web sürümü, artık Safari ve Firefox tarayıcılarda da kullanılabilecek. Yeni güncellenen Microsoft Teams web sürümü, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome ve Microsoft Edge gibi popüler tarayıcılarda çalışabiliyor. Ancak, masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler eksik olabilir.

24.04.2024 01:10
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Microsoft Teams uygulamasının güncellenmiş web sürümü, artık Safari ve Firefox tarayıcılarda da kullanılabilecek. Ayrıca daha hızlı ve daha verimli çalışacak ancak, masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler eksik olabilir. İşte ayrıntılar…

Microsoft Teams, Safari ve Firefox tarayıcılarına da geliyor

Yeni güncellenen Microsoft Teams web sürümü, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome ve Microsoft Edge gibi popüler tarayıcılarda çalışabiliyor. Mozilla Firefox için bu sürüm, Windows, MacOS ve Linux üzerinde etkinleştirildi. Safari ise MacOS için yeni Teams'i destekliyor.

Microsoft Teams, Safari ve Firefox tarayıcılarına da geliyor

Linux kullanıcıları, Microsoft Edge veya Google Chrome ile bağlantılı bir Aşamalı Web Uygulaması (PWA) aracılığıyla yeni Teams'e erişebiliyor. Microsoft bunun, yeni web sürümünün daha hızlı yüklenmesi ve çalışması için tasarlandığını belirtiyor.

Yeni Teams uygulaması, sağ üst köşedeki bir düğme ile etkinleştirilebiliyor. Ancak, tarayıcınızın üçüncü taraf çerezlerine izin verecek şekilde ayarlanmış olması gerekiyor. Ayrıca, yazılım sadece masaüstü cihazlarda, dizüstü bilgisayarlar dahil, çalışıyor.

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Bazı özellikler yeni web sürümünde eksik olabilir. Örneğin, birden fazla hesap için bildirimleri aynı anda gösterilemiyor. Masaüstü uygulamasında bulunan sohbetler ve kanal içeriği için açılır pencereler de web sürümünde mevcut değil. Ayrıca, sanal avatarlar ve video arka plan efektleri gibi bazı render özellikleri devre dışı bırakılmış durumda. Ancak, arka planı bulanıklaştırma filtresi gibi bazı özellikler kullanılabiliyor.

Microsoft, bu yeni Teams sürümünün daha hafif ve kaynak dostu çalışacağını belirtirken, yine de kullanıcılar eksik olabilecek özellikler konusu göz önünde bulundurmalı. Uygulama, bazı temel işlevleri yerine getirebilirken, masaüstü sürümündeki gibi tam bir deneyim sunamayabilir.

Siz de uygulamayı denedikten sonra düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Microsoft Teams, Safari ve Firefox tarayıcılarına da geliyor - Son Dakika

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