Microsoft Teams, gelecek olan son güncellemeyle birlikte birçok yeni yapay zeka özelliği kazanacak. Böylece kullanıcı deneyiminin gözle görülür oranda artırılması hedefleniyor. Bunların en başında ise, hiç şüphesiz sohbet robotu Copilot desteği gelecek.
Bu robot, yeni nesil yapay zeka teknolojilerinden aldığı güç ile beraber toplantılar sırasında yazılanların detaylı özetini ve yapılan tüm görüşmenin yazılı bir transkriptini sunabilecek. Bu yenilikler, video konferans alanında rekabeti ileri boyuta taşıyabilir. İşte en önemli detaylar…
Microsoft Teams, yapay zeka ile donanıyor!
Copilot desteğinin canlı görüşmeler sırasında da devreye girerek kullanıcılara mevcut konuyla ilgili çeşitli ipuçları vereceği söyleniyor. Ayrıca metin bölümüne yazdığımız yazılar da yapay zekanın kontrolünden geçerek çok daha düzgün bir şekilde karşı tarafa iletilmiş olacak. Böylelikle iş verimliliğinin büyük ölçüde iyileştirileceği düşünülüyor. Fakat bu özelliklerden bazılarının sadece ücretli kullanıcılar için geleceğini de hatırlatalım.
Microsoft Teams, yeni güncelleme ile geliyor!
Ek olarak yeni Microsoft IntelliFrame teknolojisi sayesinde, görüşmelerde seslerin üst üste binmesinin engellenerek çok daha sağlıklı bir toplantı ortamı sunulacağı da söyleniyor. Bununla birlikte çevrimiçi görüşmelerdeki kullanıcı görüntülerinin en ideal hale getirilerek net bir görünüm kazanacağının da altı çizilmekte. Tüm bu sözü edilen yenilikleri merakla bekleyen Teams kullanıcılarının, bu kapsamlı güncellemeden memnun kalmasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft'un uygulamaya koyduğu yapay zeka stratejisi doğru mu? Siz Microsoft Teams uygulamasını kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Microsoft Teams, yapay zeka özellikleriyle güncelleniyor - Son Dakika
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