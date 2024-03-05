Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi alanında dikkat çeken projelerinden biride Milli Muharip Uçak KAAN. Geçtiğimiz hafta ilk uçuş testinin gerçekleşmesinin ardından kafalarda yerli 6. nesil savaş uçağı soruları yer almaya başladı. Konuyla ilgili Tusaş Genel Müdürü Temel Kotil açıklama yaptı. İşte detaylar…
Temel Kotil: KAAN'ın ardından Anka-3 ve Kızıelma ile birlikte yerli 6. nesil savaş uçağı geliyor!
Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu geçtiğimi hafta yaptı. F-22 Raptor ile aynı klasmanda olan uçak 4.5 nesil oluşu ve ilerleyen zamanlarda 5. nesil uçak modernizasyonuyla birlikte F-35'e de kafa tutuyor. Özellikle boyut olarak oldukça büyük olan MMU KAAN'ın ardından 6. nesil savaş uçağı ile ilgili projeler sorulmaya başlandı.
Milli Muharip Uçak KAAN'ın piste çıkmasıyla birlikte ilk etapta sorulan sorular uçağın boyutları ile ilgili oldu. Özellikle kanat açıklığında 4, uzunlukta 6 metrelik bir fark koyan KAAN, F-35 ile yan yana getirildiğinde F-35'in abisi gibi duruyor. Konuyla ilgili birçok yorum alan uçak bazı uzmanlarca "boyutlarının büyük olması sayesinde 6. nesil uçak üretimini kolaylaştıracak" yorumunu da aldı.
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Uçağın boyutlarını F-35 ile kıyasladığımız haberimizi okumak için "buraya tıklayınız." Konuyla ilgili sorular Temel Kotil'e de yöneltildi. Tusaş Genel Müdürü Kotil, 6. nesil savaş uçağı geliştirildiğini, bu uçağa Anka-3, Kızılelma gibi uçakların da eşlik edeceğini bildirdi. 2015 yıllarında resmi olarak başlayan MMU KAAN projesi 2024 yılında ilk uçuş meyvesini verdi ve envantere girişi 2028 yılı olarak planlanıyor.
Peki siz yerli 6 nesil savaş uçağı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Son Dakika › Teknoloji › Milli Muharip Uçak KAAN'ın Ardından Yerli 6. Nesil Savaş Uçağı Geliyor - Son Dakika
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