Minecraft\'ta 10 Milyon Blok Yürüdüğünde Neler Olur?

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Mojang Studios tarafından geliştirilen Minecraft, 2011 yılında piyasaya sürüldü. O dönemlerde basit bir sandbox oyunu olan ve zamanla popülerleşen yapım, günümüzde dünyanın en popüler oyunları arasında. Minecraft'ın en sevilen yanlarından birisi de sınırsız bir dünya sunması. Bu bağlamda oyun içerisinde aylar boyunca yürüyebilirsiniz. Peki Minecraft'ta 10 milyon blok yürürseniz ne olur? Bir oyuncu, bunu test etti. Sonuç ise şaşırttı.

Minecraft'ta 10 milyon blok yürüdü

Bilindiği üzere Minecraft, oyuncunun ilerlemesiyle doğru orantılı şekilde sürekli olarak yeni araziler üreten dinamik bir dünyaya sahip. Bu, oyuncuya keşfetmek için bitmez bir alan sunuyor. Üstelik oyundaki çeşitli biyomlar, bu yeni arazilerin birbirinden farklı olmasını sağlıyor.

Ancak dünya büyüdükçe, oyunun performansı düşebiliyor ve çeşitli hatalar ile karşılaşılabiliyor. Bu sebepten ötürü milyonlarca blok uzaklığa gidilmesi pek de tavsiye edilmiyor. Ancak bir oyuncu, sınırları zorladı.

Minecraft becomes a creepypasta after 10,000,000 million blocks… byu/Both-Challenge-3204 inMinecraft

Sosyal medya platformu Reddit'te Both-Challenge-3204 adlı bir kullanıcı, Minecraft'ta 10 milyon blok yürüdüğünü söyledi ve yeni oluşan arazilerden fotoğraflar paylaştı. Bu görsellere baktığımızda oyunun lav, şelale ve geçitlerin olduğu bir vadi oluşturduğu görülüyor. Bu, oyuncuları şaşırttı. Zira böyle bir arazi ile çok nadir karşılaşılıyor.

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Bir diğer fotoğrafta da oyunun bir köy oluşturduğunu ancak köyün altındaki zeminin eksik olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni, tahmin edebileceğiniz üzere oyunun harita büyüdükçe bütünlüğünü sağlayamaması.

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