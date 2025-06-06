Minik Akıncılar Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Minik Akıncılar Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Minik Akıncılar Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor
06.06.2025 11:13
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Manisalı öğrenciler, Dünya Robot Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek için çalışıyor.

Dünya Robot Olimpiyatları'nın Türkiye ayağında birinci olan Manisalı ilkokul öğrencilerinden oluşan "Minik Akıncılar" takımı, aynı organizasyon kapsamında kasım ayında Singapur'da düzenlenecek uluslararası yarışmada şampiyonluğu hedefliyor.

Demirci'de 4. sınıf öğrencileri Mehmet Yiğit Atıcı, Ertuğrul Çiftçi ve Yağmur Kadirye Aktaş, öğretmenler Sema Aktaş ve Ayşe Nur Tutan rehberliğinde robotik kodlama, yazılım, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) ve astronomi alanlarında eğitim aldı.

Demirci İmam Hatip Ortaokulu bünyesindeki "Kendinyap Atölyesi"nde robot yarışmaları için çalışmalara başlayan öğrenciler, kurdukları takıma da İstiklal Savaşı kahramanlarından Demirci Akıncıları'na ithafen "Minik Akıncılar" ismini verdi.

Öğrenciler bu kapsamda sürdürülebilir yaşam hedefiyle oksijen üretimi ve biyoteknoloji destekli yapı inşası üzerine bir proje geliştirdi. Hazırladıkları üç farklı robotla oksijen üretimi gerçekleştiren ekip, biyokompozit malzemelerle yapı elemanları üretti.

"Minik Akıncılar", Bilim Kahramanları Derneği ile Dünya Robot Olimpiyatı (WRO) Türkiye tarafından 1 Haziran'da İzmir'de düzenlenen yarışmada, "Geleceğin Mucitleri-Küçük Yıldızlar" kategorisinde Türkiye genelinde katılan 38 takım arasında birinciliğe ulaştı.

Bu başarıyla takım, kasım ayında Singapur'da yapılacak Dünya Robot Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

"Manisalı Akıncılar" şimdi de dünya şampiyonu olabilmek için çalışıyor.

"Ekip arkadaşlarımla uzaya çıkmak, astronot olmak istiyoruz"

Takım üyesi Yağmur Kadirye Aktaş, AA muhabirine, İzmir'deki yarışlara büyük bir heyecanla hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye şampiyonu olacaklarına çok inandıklarını dile getiren Aktaş, "Jüri geldiğinde içimiz kıpır kıpır oldu. Diğerlerini incelerken bizim projemizin üstün olduğunu hemen anladım. Şimdiki hedefimiz ise dünya şampiyonluğu, inşallah Singapur'da bunu başarmak istiyoruz. İleride yazılım mühendisi olup yurt dışında okumak istiyorum. En büyük hayalimiz, ekip arkadaşlarımla uzaya çıkmak, astronot olmak istiyoruz." dedi.

Danışman öğretmen Sema Aktaş, öğrencilerle yaklaşık 3 aydır yarışmaya hazırlandıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin uzaya olan ilgisini projeye yansıttıklarını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Robot yarışmasının temalarından biri uzayda yaşamı destekleyen akıllı robotlardı. Uygun mantar türleriyle biyokompozit yapı malzemesi üretmeyi başardık. Amacımız, dünyadan kaynak taşımak yerine uzaydaki kaynakları kullanarak sürdürülebilir yaşama katkı sunmaktı. Yoğun akademik programlarına rağmen velilerin desteğiyle okul dışı saatlerde de çalıştılar. Bu süreçte önemli kazanımlar elde ettiler. Öğrencilerimiz İzmir'deki yarışmada birinci olan projelerini geliştirerek kasım ayındaki dünya şampiyonasına hazırlanıyorlar. "Şimdi hedefimiz, Singapur'daki şampiyonada derece almak ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Minik Akıncılar Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

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