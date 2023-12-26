Mobil İşlemci Pazarında Lider Qualcomm

Mobil cihazların kalbi olarak görülen işlemciler, teknoloji dünyasının en rekabetçi alanlarından birisi. Sektörün önde gelen üreticilerinden Qualcomm, Apple ve MediaTek, rakiplerini geride bırakabilmek için çeşitli adımlar atıyor. Peki mobil işlemci pazarında son durum ne? İşte pazar payları…

Gelire göre en büyük mobil işlemci üreticileri

Pek çok şirketten bilgiler toplayarak teknoloji alanı ile veriler yayınlayan Counterpoint Research tarafından paylaşılan son rapor, 2023 yılının üçüncü çeyreği itibariyle, elde edilen gelire göre en büyük mobil işlemci üreticilerini gözler önüne serdi.

Rapor, mobil işlemci pazarında Qualcomm'un yüzde 40 pazar payı lider konumda olduğunu gösterdi. Şirket, yakın zamanda tanıttığı Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle akıllı telefon dünyasında büyük bir etki yarattı.

ABD'ye inat! Huawei'nin ortağından Apple'a rakip işlemci geliyor

Sıralamanın devamında Apple'ın olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda A17 Pro işlemcisini tanıtan ABD merkezli şirket, yüzde 31 pazar payına sahip. Üçüncü sırada ise yüzde 15 ile MediaTek, hemen ardından yüzde 7 ile Samsung yer aldı.

Listede Huawei'ye ait olan HiSilicon'un da olduğunu görüyoruz. Üçüncü çeyrek itibariyle yüzde 3 seviyesinde pazar payına sahip olan şirketin, attığı adımlar ile önümüzdeki dönemlerde bu oranı daha da artıracağı öngörülüyor.

Gelire göre en büyük mobil işlemci üreticileri şu şekilde sıralandı;