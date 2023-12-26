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Mobil İşlemci Pazarında Lider Qualcomm - Son Dakika
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Mobil İşlemci Pazarında Lider Qualcomm

Counterpoint Research tarafından paylaşılan son rapora göre, mobil işlemci pazarında Qualcomm yüzde 40 pazar payıyla lider konumda bulunuyor. Apple yüzde 31 pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, MediaTek yüzde 15 pazar payıyla üçüncü sırada bulunuyor.

Mobil İşlemci Pazarında Lider Qualcomm
26.12.2023 - 02:27,
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Mobil cihazların kalbi olarak görülen işlemciler, teknoloji dünyasının en rekabetçi alanlarından birisi. Sektörün önde gelen üreticilerinden Qualcomm, Apple ve MediaTek, rakiplerini geride bırakabilmek için çeşitli adımlar atıyor. Peki mobil işlemci pazarında son durum ne? İşte pazar payları…

Gelire göre en büyük mobil işlemci üreticileri

Pek çok şirketten bilgiler toplayarak teknoloji alanı ile veriler yayınlayan Counterpoint Research tarafından paylaşılan son rapor, 2023 yılının üçüncü çeyreği itibariyle, elde edilen gelire göre en büyük mobil işlemci üreticilerini gözler önüne serdi.

Mobil İşlemci Pazarında Lider Qualcomm

Rapor, mobil işlemci pazarında Qualcomm'un yüzde 40 pazar payı lider konumda olduğunu gösterdi. Şirket, yakın zamanda tanıttığı Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle akıllı telefon dünyasında büyük bir etki yarattı.

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Sıralamanın devamında Apple'ın olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda A17 Pro işlemcisini tanıtan ABD merkezli şirket, yüzde 31 pazar payına sahip. Üçüncü sırada ise yüzde 15 ile MediaTek, hemen ardından yüzde 7 ile Samsung yer aldı.

Listede Huawei'ye ait olan HiSilicon'un da olduğunu görüyoruz. Üçüncü çeyrek itibariyle yüzde 3 seviyesinde pazar payına sahip olan şirketin, attığı adımlar ile önümüzdeki dönemlerde bu oranı daha da artıracağı öngörülüyor.

Gelire göre en büyük mobil işlemci üreticileri şu şekilde sıralandı;

SıraÜreticiPazar Payı – Gelire Göre1QualcommYüzde 402AppleYüzde 313MediaTekYüzde 154SamsungYüzde 75HiSiliconYüzde 36UnisocYüzde 27GoogleYüzde 18JLQYüzde 0.1

Yarı iletken üreticileri, son yıllarda yapay zeka alanında daha fazla mesai harcamaya başladı. Bu, pazar paylarını önemli seviyede etkileyecek. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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