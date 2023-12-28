Monster Notebook, Windows 11 ile oyun tutkunlarına kesintisiz bir deneyim sunuyor. Abra, Tulpar, Huma ve Semruk modelleriyle gelen Windows 11'li Monster Notebook'lar, hızlı, güvenli ve birbirinden farklı oyun seçenekleriyle dikkat çekiyor. Windows 11 Pro'lu Semruk modeli, kurumsal kullanıcılar için özel özelliklerle donatılmış bir deneyim sunuyor.

Windows 11'li Monster Notebook'lar, hem oyun hem de iş için isteyenlere göre!

Bu güçlü dizüstü bilgisayarlar, Windows 11'in gelişmiş güvenlik özellikleriyle kullanıcılarına farklı güvenlik katmanları ile koruma sağlıyor. DirectX 12 ve Auto HDR desteği sayesinde oyunları 4K UHD çözünürlükte oynama ve geniş bir oyun yelpazesine erişim mümkün. Ayrıca, 1 aylık Xbox Game Pass üyeliği ile yüzlerce oyun tek bir tıkla ulaşılabilir.

Windows 11'e geçiş yapan kullanıcılar, yapay zeka tabanlı kişisel asistanları Copilot ile günlük işlerini kolayca halledebilirler. Copilot, bilgisayar kullanımını daha verimli hale getirerek sorulara hızlı cevaplar bulmanıza, ayarları kontrol etmenize ve işleri daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur.

ANC özellikli Monster Pusat Wave inceleme!

Monster Notebook'un Windows 11 Pro'lu Semruk modelleri, profesyonellere özel çözümler sunuyor. Ekran alanını optimize eden tasarımı ve gelişmiş donanım tabanlı güvenlik özellikleri, iş odaklı kullanıcıların verimliliğini artırıyor. Monster Notebook, Windows 11 Pro ayrıcalığını uygun fiyatlarla sunarak performans ve fiyat dengesini yakalıyor.

Ayrıca, Monster Notebook'un yeni nesil işlemcili ürünleri ve aksesuarları, son 30 günün en iyi fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Seçili modellerde notebook çantası ve 1 aylık Xbox PC Game Pass üyeliği hediye ediliyor. Yenilenen grafik mimarisi, yüksek çözünürlükte hızlı ekran yenilenmesi ve ömür boyu bakım garantisi gibi özelliklerle Monster Notebook, performansın estetik bir deneyimini vadediyor.

Monster Notebook, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak "Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi" ile cihazların bakımını ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. İlk 15 gün içinde koşulsuz iade imkanı da sunan firma, kullanıcılarına uzun ömürlü ve sorunsuz bir bilgisayar deneyimi vaat ediyor.