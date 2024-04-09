Motorola, Edge 50 serisine bir yeni modeli daha eklemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Edge 50 Pro'yu tanıtan şirket, şimdi serinin yeni modeli olan Motorola Edge 50 Fusion'ı bir video ile gözler önüne sürdü. İşte tasarımı ve özellikleri ile Motorola Edge 50 Fusion…
Motorola Edge 50 Fusion çift arka kamera ile geliyor!
Serinin üst modelini geçtiğimiz günlerde piyasaya süren Motorola, şimdi hem uygun fiyatlı hem de daha mütevazi özelliklere sahip bir modelin duyurusunu yaptı. Paylaştığı video ile Motorola Edge 50 Fusion'ı doğrulayan şirket, cihazın tasarımını da gözler önüne sürmüş oldu. Tabi sızıntılar cihazın kritik özelliklerini de bizlere aktardı.
İlk olarak tasarıma bakacak olursak Edge 50 Fusion segmentindeki birçok cihaza benzer bir tasarım ile geliyor. Kasanın arkasında dikdörtgen bir kamera adası taşıyan cihaz bu ada içerisinde iki adet kameraya yer veriyor. Pürüzsüz parlak bir kapak tasarımı ile gelen Edge 50 Fusion, pembe, açık mavi ve camgöbeği renk seçenekleri ile oldukça şık gözüküyor.
Motorola Edge 50 Pro Avrupa yolunda! Fiyatı sızdırıldı
6,7 inç büyüklüğünde bir ekran ile piyasaya sürülecek olan Motorola Edge 50 Fusion, bu pOLED ekranı Gorilla Glass 5 teknolojisi ile koruyor. Ekranın hemen üzerinde 32 Megapiksellik bir selfie kamerayı taşıyan cihaz, arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik OIS destekli sensör kullanıyor. Bunun hemen altında ise 13 Megapiksellik bir ultra geniş açılı kamera yer alıyor.
Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alan Edge 50 Fusion, 8GB RAM belleği beraberinde getiriyor. 256GB tek depolama seçeneği ile satışa sunulacağı söylenilen cihaz, 5000 mAh'lik pili kasa içerisinde taşıyor. Tüm bunlara ek olarak 68W hızlı şarj desteği ve IP68 sertifikası cihazın özellikleri arasında yer alıyor. Şimdilik cihazın ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor. Bakalım Motorola, Edge 50 Fusion ile ilgili beklenen açıklamayı ne zaman yapacak?
Son Dakika › Teknoloji › Motorola, Edge 50 Fusion modelini tanıttı - Son Dakika
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