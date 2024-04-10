Motorola, uygun fiyatlı akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, yeni bütçe dostu Android modeli Moto G04s'i sessiz sedasız piyasaya sürdü. Peki bu cihaz tüketicilere neler sunuyor? İşte Motorola Moto G04s özellikleri ve fiyatı…
Motorola Moto G04s özellikleri ve fiyatı
Motorola Moto G04s modeli, 6.56 inç boyutunda IPS LCD ekranla geliyor. HD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Bununla birlikte cihaz, Unisoc T606 işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga setini daha çok uygun fiyatlı Android modellerinde görüyoruz.
Android 14 tabanlı MyUX üzerinde çalışan telefon, 15W hızında şarjdan beslenen 5,000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Ayrıca 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor. Bu noktada 8 GB'a kadar sanal bellek desteği olduğunu da belirtelim.
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Ön tarafında 5 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise 50 Megapiksel ana kamera bulunuyor. Bu kamera, FHD çözünürlükte 30 FPS video kaydı alabiliyor.
Motorola Moto G04s teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
Motorola Moto G04s başlangıç fiyatı ise 119 euro olarak belirlendi. Son Dakika › Teknoloji › Motorola Moto G04s Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve yerli ve milli tren setlerinin sayısının 2030 yılına kadar 56'ya ulaşacağını açıkladı. Milli elektrikli setlerin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, milli tren setlerinin konforlu ve güvenli bir şekilde milyonlarca vatandaşı taşıyacağını ifade etti. Ubisoft, Star Wars Outlaws oyununun resmi fragmanını yayınladı ve oyunun hikaye ve ana karakterleri hakkında detayları paylaştı. Oyun, Massive Entertainment tarafından geliştiriliyor ve 30 Ağustos 2024'te çıkış yapacak. Google, Gemini 1.5 Pro modelinin tüm kullanıcılara açık önizlemesini tanıttı. Yeni model, OpenAI GPT-4 Turbo'dan yaklaşık sekiz kat daha büyük komut desteğine sahip. Vertex AI platformunda sunulacak yapay zeka, GPT-4 ile rekabet edecek. Gemini 1.5 Pro, 1 milyon token desteği sunuyor ve belge, kod parçaları, ses dosyaları ve fotoğrafların analiz edilebileceğini dile getiriyor. Birden fazla dil ve modu destekleyen Gemini 1.5 Pro, farklı medya türleri arasında içeriği analiz edebilmesiyle öne çıkıyor. Nubia, bütçe dostu 5G portföyüne katılan yeni Mavericks 5G modelini tanıttı. Mavericks 5G, orta sınıf için uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor. Özellikleri arasında Unisoc T760 işlemci, 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, 6,56 inç HD+ LCD ekran, 5000mAh batarya ve üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Fiyatları 110 dolardan başlayan Mavericks 5G, ilk olarak Çin'de satışa sunulacak. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve milli teknoloji ile olaylara hem güvenli hem de daha hızlı müdahalede bulunarak en hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlıyor. Fortnite, sevilen animasyon dizisi Avatar: Son Hava Bükücü karakterlerini ve dünyasını oyuna getirerek popüler kültürdeki yerini bir kez daha kanıtlıyor. Oyun içi mağazada, Avatar karakterlerinin kostümleri ve aksesuarları satışa sunulacak. Ayrıca, Epic Games özel etkinlikler ve görevlerle oyunculara ödüller kazandıracak ve Avatar evreninin derinliklerine dalmalarını sağlayacak. EA ve DICE, Sezon 7'nin Battlefield 2042 için son büyük içerik güncellemesi olacağını duyurdu. Bu kapsamda sevilen aksiyon-nişancı serisinin yeni oyunu için çalışmaların başlayacağı bildirildi. EA, yeni Battlefield oyunu için kolları sıvadı. EA'de üst düzey yöneticilerden biri olan Byron Beede, Battlefield serisinin geleceği hakkında konuştu. Battlefield 2042 için küçük güncellemelerin devam edeceğini söyleyen Beede; yeni haritalar, silahlar ve araçların artık geliştirilmediğini açıkladı. EA ise Battlefield serisinin uzun vadeli geleceğine olan inancını sürdürüyor. Beede; DICE, Criterion, Ripple Effect ve Motive stüdyolarının artık hem çok oyunculu hem de tek oyunculu Battlefield projeleri üzerinde çalışacağını söyledi. Discord, kullanıcıların kararsız kaldıkları konularda demokratik bir şekilde seçim yapabilmelerini sağlayan anket oluşturma özelliğini duyurdu. Bu özellik, WhatsApp ve Telegram gibi rakip uygulamalarda zaten bulunuyor. Discord'un bu özelliği geç duyurması dikkat çekiyor. Anket oluşturma özelliği kademeli olarak dağıtılıyor, kullanıcılar birkaç gün sonra kontrol ederek kullanabilirler. Intel, Vision 2024 etkinliği kapsamında yapay zeka ve sunucu işlemcilerini ele aldı. Donanım devi, yakında çıkacak Granite Ridge ve Sierra Forest çiplerini Xeon 6 modeli altında birleştireceğini duyurdu. Bu adımla birlikte Intel, kafa karıştırıcı model isimlerinden uzaklaşmak istiyor. Yeni Xeon 6, üşterilerin Intel'in veri merkezi ürün serisini anlamasını kolaylaştıracak. Intel'in tamamen verimli çekirdek mimarisini kullanan ilk Xeon modeli Sierra Forest olacak. Sierra Forest'ın E-çekirdek tasarımı; ölçeklenebilir bulut ve mikro hizmet yüklerini hedefliyor. Ayrıca watt başına 2,4 kat performans artışı ve 2,7 kat daha fazla verimlilik vadediyor. Xeon 6'nın P-çekirdekleri ise Granite Rapids olarak adlandırılacak. MXFP4 veri formatı için yazılım desteği sunacak. Bu da sunucu işlemlerinde gecikmeyi 6,5 kata kadar azaltacak. Ayrıca Meta Llama-2 gibi yapay zeka modellerinin sunucularda kullanılmasının önünü açacak. Elon Musk, yapay zeka alanındaki atılımların hızlanmasıyla birlikte yapay zekanın 2025'in sonuna kadar insan düzeyinde bir zekaya ulaşabileceğini öngörüyor. Musk'a göre, önümüzdeki yıl belirli alanlarda yapay zeka sistemleri insanlardan daha akıllı olacak ve beş yıl içinde yapay zeka yetenekleri tüm insanları aşacak. Bu tahmin, Musk'ın önceki tahminlerinden daha kısa bir süreyi işaret ediyor ve yapay zeka gelişimindeki ilerlemelerin hızlandığını gösteriyor.
ÖzellikDeğerEkran Boyutu6.56 inçEkran TipiIPS LCDÇözünürlükHD+ (720 x 1612 piksel)Yenileme Hızı90 HzEkran-Gövde OranıYüzde 85KorumaCorning Gorilla Glass 3Boyutlar163.49 x 74.53 x 7.99mmAğırlık178 gramSu İtici ÖzellikEvetÖn Kamera5 MegapikselArka Kamera50 MegapikselKamera ÖzellikleriFHD 30 FPSİşlemciUnisoc T606RAM4 GBDepolama64 GB – UFS 2.2Depolama GenişletmeMicroSD kart yuvasıSanal RAM Desteği8 GB'a kadarİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı MyUXPil5,000mAhŞarj15WBağlantı4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, Pazar bağımlı NFC, GPSRenk SeçenekleriConcord Siyahı, Deniz Yeşili, Saten Mavisi, Şafak TuruncusuÖn Sipariş Fiyatı119 euro
Motorola Moto G04s başlangıç fiyatı ise 119 euro olarak belirlendi.
Son Dakika › Teknoloji › Motorola Moto G04s Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve yerli ve milli tren setlerinin sayısının 2030 yılına kadar 56'ya ulaşacağını açıkladı. Milli elektrikli setlerin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, milli tren setlerinin konforlu ve güvenli bir şekilde milyonlarca vatandaşı taşıyacağını ifade etti.
Ubisoft, Star Wars Outlaws oyununun resmi fragmanını yayınladı ve oyunun hikaye ve ana karakterleri hakkında detayları paylaştı. Oyun, Massive Entertainment tarafından geliştiriliyor ve 30 Ağustos 2024'te çıkış yapacak.
Google, Gemini 1.5 Pro modelinin tüm kullanıcılara açık önizlemesini tanıttı. Yeni model, OpenAI GPT-4 Turbo'dan yaklaşık sekiz kat daha büyük komut desteğine sahip. Vertex AI platformunda sunulacak yapay zeka, GPT-4 ile rekabet edecek. Gemini 1.5 Pro, 1 milyon token desteği sunuyor ve belge, kod parçaları, ses dosyaları ve fotoğrafların analiz edilebileceğini dile getiriyor. Birden fazla dil ve modu destekleyen Gemini 1.5 Pro, farklı medya türleri arasında içeriği analiz edebilmesiyle öne çıkıyor.
Nubia, bütçe dostu 5G portföyüne katılan yeni Mavericks 5G modelini tanıttı. Mavericks 5G, orta sınıf için uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor. Özellikleri arasında Unisoc T760 işlemci, 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, 6,56 inç HD+ LCD ekran, 5000mAh batarya ve üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Fiyatları 110 dolardan başlayan Mavericks 5G, ilk olarak Çin'de satışa sunulacak.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve milli teknoloji ile olaylara hem güvenli hem de daha hızlı müdahalede bulunarak en hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlıyor.
Fortnite, sevilen animasyon dizisi Avatar: Son Hava Bükücü karakterlerini ve dünyasını oyuna getirerek popüler kültürdeki yerini bir kez daha kanıtlıyor. Oyun içi mağazada, Avatar karakterlerinin kostümleri ve aksesuarları satışa sunulacak. Ayrıca, Epic Games özel etkinlikler ve görevlerle oyunculara ödüller kazandıracak ve Avatar evreninin derinliklerine dalmalarını sağlayacak.
EA ve DICE, Sezon 7'nin Battlefield 2042 için son büyük içerik güncellemesi olacağını duyurdu. Bu kapsamda sevilen aksiyon-nişancı serisinin yeni oyunu için çalışmaların başlayacağı bildirildi. EA, yeni Battlefield oyunu için kolları sıvadı. EA'de üst düzey yöneticilerden biri olan Byron Beede, Battlefield serisinin geleceği hakkında konuştu. Battlefield 2042 için küçük güncellemelerin devam edeceğini söyleyen Beede; yeni haritalar, silahlar ve araçların artık geliştirilmediğini açıkladı. EA ise Battlefield serisinin uzun vadeli geleceğine olan inancını sürdürüyor. Beede; DICE, Criterion, Ripple Effect ve Motive stüdyolarının artık hem çok oyunculu hem de tek oyunculu Battlefield projeleri üzerinde çalışacağını söyledi.
Discord, kullanıcıların kararsız kaldıkları konularda demokratik bir şekilde seçim yapabilmelerini sağlayan anket oluşturma özelliğini duyurdu. Bu özellik, WhatsApp ve Telegram gibi rakip uygulamalarda zaten bulunuyor. Discord'un bu özelliği geç duyurması dikkat çekiyor. Anket oluşturma özelliği kademeli olarak dağıtılıyor, kullanıcılar birkaç gün sonra kontrol ederek kullanabilirler.
Intel, Vision 2024 etkinliği kapsamında yapay zeka ve sunucu işlemcilerini ele aldı. Donanım devi, yakında çıkacak Granite Ridge ve Sierra Forest çiplerini Xeon 6 modeli altında birleştireceğini duyurdu. Bu adımla birlikte Intel, kafa karıştırıcı model isimlerinden uzaklaşmak istiyor. Yeni Xeon 6, üşterilerin Intel'in veri merkezi ürün serisini anlamasını kolaylaştıracak. Intel'in tamamen verimli çekirdek mimarisini kullanan ilk Xeon modeli Sierra Forest olacak. Sierra Forest'ın E-çekirdek tasarımı; ölçeklenebilir bulut ve mikro hizmet yüklerini hedefliyor. Ayrıca watt başına 2,4 kat performans artışı ve 2,7 kat daha fazla verimlilik vadediyor. Xeon 6'nın P-çekirdekleri ise Granite Rapids olarak adlandırılacak. MXFP4 veri formatı için yazılım desteği sunacak. Bu da sunucu işlemlerinde gecikmeyi 6,5 kata kadar azaltacak. Ayrıca Meta Llama-2 gibi yapay zeka modellerinin sunucularda kullanılmasının önünü açacak.
Elon Musk, yapay zeka alanındaki atılımların hızlanmasıyla birlikte yapay zekanın 2025'in sonuna kadar insan düzeyinde bir zekaya ulaşabileceğini öngörüyor. Musk'a göre, önümüzdeki yıl belirli alanlarda yapay zeka sistemleri insanlardan daha akıllı olacak ve beş yıl içinde yapay zeka yetenekleri tüm insanları aşacak. Bu tahmin, Musk'ın önceki tahminlerinden daha kısa bir süreyi işaret ediyor ve yapay zeka gelişimindeki ilerlemelerin hızlandığını gösteriyor.
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