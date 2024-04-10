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Motorola, uygun fiyatlı akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, yeni bütçe dostu Android modeli Moto G04s'i sessiz sedasız piyasaya sürdü. Peki bu cihaz tüketicilere neler sunuyor? İşte Motorola Moto G04s özellikleri ve fiyatı…

Motorola Moto G04s özellikleri ve fiyatı

Motorola Moto G04s modeli, 6.56 inç boyutunda IPS LCD ekranla geliyor. HD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Bununla birlikte cihaz, Unisoc T606 işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga setini daha çok uygun fiyatlı Android modellerinde görüyoruz.

Android 14 tabanlı MyUX üzerinde çalışan telefon, 15W hızında şarjdan beslenen 5,000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Ayrıca 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor. Bu noktada 8 GB'a kadar sanal bellek desteği olduğunu da belirtelim.

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Ön tarafında 5 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise 50 Megapiksel ana kamera bulunuyor. Bu kamera, FHD çözünürlükte 30 FPS video kaydı alabiliyor.

Motorola Moto G04s teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;