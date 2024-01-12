MSI, CES 2024\'te Yeni Oyun Bilgisayarlarını Tanıttı

CES 2024 heyecanı devam ediyor. MSI, 14. nesil yeni Intel işlemcileriyle güncellenmiş yeni 2024 model oyun bilgisayarlarını tanıttı. 18 inç büyüklüğündeki Titan modeli yenilendi. RGB aydınlatmalı Touchpad, mini LED 18 inçlik ekranı, Vapor Chamber tabanlı yeni soğutma sistemi ve artık daha yüksek güçleri destekleyecek yeni sistemi, Titan'ı çok farklı bir yere koyuyor. Peki MSI Titan 18HX A14V özellikleri neler?

MSI'dan Vapor Chamber tabanlı soğutuculu yeni bilgisayar!

MSI Titan 18HX A14V, Intel'in yeni yapay zeka destekli 14. nesil en güçlü işlemcisi Core i9 14900 HX işlemcisinden gücünü alıyor. RTX 4080 ve 4090 ekran kartı gibi en üst seviye donanım bileşenlerine sahip olan MSI Titan 18HX, çok özel bir soğutucuya sahip.

Geçen seneki Titan modeli 250w seviyesinde işlemci ve ekran kartına güç beslemesi sunarken, yeni modelde 270w seviyesine kadar çıkabiliyor. Hem daha yüksek performans hem de gelişmiş soğutma sistemi ile daha yüksek güçte daha serin bir deneyim sunacak.

MSI'dan CES 2024'te yapay zeka çıkışı!

MSI Titan 18HX A14V özellikleri

RGB aydınlatmalı touchpad, Vapor Chamber tabanlı gelişmiş soğutma sistemi, Intel'in yapay zeka destekli en güçlü 14. nesil mobil işlemcisi 14900 HX ve RTX 4080 ya da 4090 ekran kartı seçenekleriyle gerçek bir canavar karşınızda.

18 inç boyutunda ekrana sahip olan bilgisayar, 3.6 kg ağırlığa sahip. 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 3840 x 2400 piksel çözünürlüğünde mini LED ekrana sahip olan bilgisayar, 128 GB'a kadar DDR5 RAM desteğine sahip.

Bilgisayarın içerisinde 3 tane M2 SSD yuvası bulunuyor. Bu yuvalardan birinin 5. nesil olması dikkat çekiyor. SteelSeries yapımı mekanik klavyeye sahip olan bilgisayar, başarılı aydınlatmasıyla dikkat çekiyor. RGB aydınlatmalı Touchpad, klavye ile beraber şık bir görüntü sunuyor.

Intel'in yapay zeka destekli Core i9 14900 Hx işlemcisi ve RTX 4080 ya da 4090 ile beraber DLSS 3.5 destekli ekran kartı ile güçlü bir donanıma sahip olan bilgisayar ayrıca WiFi 7 gibi en yeni bağlantı teknolojilerini de destekliyor. 99.9 Whr kapasiteli dört hücreli bataryaya sahip olan bilgisayarın fiyatı ise 5000 dolar.

Stealth 18 AI Studio özellikleri

MSI'ın yapay zeka destekli bilgisayarlarından MSI Stealth 18 AI Studio modeli hem oyunculara hem de bilgisayarda iş geliştiren, performansa ihtiyaç duyan profesyonellere hitap ediyor.

Vapor Chamber tabanlı soğutma sistemiyle beraber gelen yeni bilgisayar, Intel'in 14. nesil yapay zeka destekli Core Ultra işlemcileriyle beraber geliyor. Core Ultra 9 serisinden işlemcilerle beraber, yeni yapay zeka ünitesi NPU ile beraber çok daha hızlı yapay zeka işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz.

Bir önceki modele göre işlemci ve ekran kartına giden güç, yüzde 48 artırılarak artık çok daha performanslı bir bilgisayar karşımızda. MSI AI Engine ile beraber yapay zekayı bilgisayara hükmetmek için de kullanabiliyorsunuz. 18 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip Mini LED ekran ile beraber gelen bilgisayar, hem renk doğruluğu hem de görüntü kalitesi açısından başarılı özelliklere sahip.

WiFi 7, Thunderbolt 4 gibi modern bağlantılara destek sunan sistem, profesyonel kullanıcılar için de yüzde 12 daha büyük bir touchpad'e destek veriyor. Ayrıca Dynaudio destekli 6 hoparlörle bilgisayarda hem oyun hem film gibi işlerle beraber profesyonel kullanımda da başarılı bir deneyim sunuyor. MSI klasiği olan RGB destekli SteelSeries klavye de bilgisayara ek şıklık katmış.